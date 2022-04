Gustavo Rodriguez, “Mi manca tantissimo Veronica”/ Il pubblico lo preferisce…

Gustavo Rodriguez si è ormai affermato come uno dei personaggi più chiacchierati di questa edizione e non poteva essere altrimenti, se non altro per il cognome che porta. Fare coppia con il figlio Jeremias, d’altra parte, lo sta esponendo a molte polemiche riguardanti lamentele e strategie. L’ultima puntata del reality è iniziata proprio puntando il dito su alcune dinamiche di esclusione sociale messe in atto dai due Rodriguez, ai danni delle concorrenti meno giovani e dunque – a detta loro – meno produttive. Dopo la messa in onda di alcuni RVM decisamente esaustivi, l’opinionista Vladimir Luxuria si è scagliata verbalmente proprio contro Gustavo colpevole insieme al figlio di desiderare l’eliminazione di Lory Del Santo e Cicciolina dal gioco: “Se tu pensi che solo chi fa qualcosa ha diritto di mangiare, non hai capito nulla dello spirito dell’Isola”, ha esclamato l’ex parlamentare intervenendo duramente dallo studio. Fortunatamente, la puntata non è stata solo polemiche e critiche. Durante il collegamento dalla Palapa, infatti, Gustavo Rodriguez in lacrime a causa della nostalgia per la sua famiglia ha ricevuto una bellissima sorpresa, ottenendo la possibilità parlare con l’amatissima moglie Veronica, alla quale ha dedicato una vera e propria dichiarazione d’amore: “Mi manca fare le piccole cose con lei. Mi manca tantissimo. È l’unico motivo per cui vorrei tornare in Italia, per abbracciarla”, ha affermato il padre di Belen, tra la commozione generale.

Gustavo Rodriguez si sta rivelando un personaggio di punta in questa edizione dell’Isola dei Famosi, protagonista di litigi e polemiche continua a risultare collaborativo e sempre ben orientato al gioco. Durante l’ultima puntata i Rodriguez erano leader della settimana e hanno dovuto indicare due coppie da escludere dalla prova ricompensa, la scelta è ricaduta su Nicolas ed Estefania e su Ilona e Roger. Durante la prova, Gustavo Rodriguez e Jeremias hanno battuto con facilità la coppia mamma e figlio, formata da Carmen di Pietro e Alessandro Iannone, e hanno potuto gustare l’epico piatto di spaghetti al sugo e polpette insieme agli altri due vincitori della prova, Floriana e Clemente Russo.

Come si evolverà la partecipazione di Gustavo Rodriguez all’Isola dei Famosi? A tratti ritenuto arrogante e prepotente insieme al figlio, spesso – per contro – mostra il suo lato più fragile, abbandonandosi a momenti di sfogo. Questa condotta potrebbe inaspettatamente iniziare ad attirare su di sé qualche antipatia di troppo, specialmente da parte dei telespettatori responsabili del televoto. Forse sull’Isola, grazie al suo impegno, avrà meno da temere, ma un eventuale televoto, nelle prossime puntate, potrebbe cambiare le carte in tavola. Quel che è certo è che per ora il popolo del web lo preferisce ampiamente al figlio Jeremias, ritenuto polemico e sopra le righe.

Gustavo Rodriguez ha poi commosso il pubblico da casa quando ha sentito la moglie Veronica Cozzani. L’uomo ha confidato tra le lacrime: “Pensavo a Veronica. Quando mi allontano all’inizio della giornata, vado a parlare con lei. L’ho conosciuta a lavoro. Nell’ultimo posto dove pensavo di conoscere la mia compagna. L’ho vista passare e mi sono perso”. Poi ha aggiunto: “Per me Veronica è la persona che dal giorno che mi ha conosciuto, si è fidata di me. Io sento che mi ama tutti i giorni. Non ci diciamo ti amo spesso perché non abbiamo bisogno. Mi manca fare le piccole cose con lei. Cucinare, parlare, guardare la tv insieme. Mi manca tantissimo. È l’unico motivo per cui vorrei tornare in Italia, per abbracciarla”. A questo punto, mentre Gustavo Rodriguez si scioglieva in lacrime, Veronica è intervenuta e ha replicato alle parole del marito: “Sono orgogliosa di te. Lo sai che ti amo, te lo dico attraverso tante cose. Lui è così. È una persona saggia. Lui è il mio equilibrio, mi fa riflettere. Non è vero che solo io comando la famiglia. Lui aiuta gli altri, dà buoni consigli ed è un bravissimo papà. Ti amo tanto”. Poi, i due si sono salutati.











