Gustavo Rodriguez/ Nuova Isola dei Famosi per lui? Ma l’incubo televoto resta…

Gustavo Rodriguez ancora al centro della polemica?

Gustavo Rodriguez è stato protagonista a pochi minuti dall’inizio della puntata di giovedì 14 aprile de L’Isola dei Famosi. Ilary Blasi comunica il verdetto del televoto tra Nick Luciani e Nicolas Vaporidis (i tre uomini di Playa Cucaracha). Prima di dare il risultato, la conduttrice mostra una clip in cui si riassume il punto di vista dei naufraghi nominati sia degli altri concorrenti. Guendalina racconta un episodio che evidenzia la permalosità di Gustavo e Jeremias Rodriguez, che si dicono stanchi dei commenti e appaiono molto risentiti.

Gustavo non vuole più parlare di questioni già chiarite o accantonate. Ora, dato che è nella tribù insieme a Guendalina Tavassi e Nicolas, vuole tentare di impegnarsi e avere una convivenza pacifica con tutti, senza altri scontri. Di fatto inizia una nuova Isola per lui con un atteggiamento del tutto diverso. In Palapa però scoppia una lite tra Guendalina e i Rodriguez. Sotto suggerimento di Alvin, la ragazza spiega le sue motivazioni e viene invitata ad accantonare la questione in via definitiva. Interviene Ilary Blasi per dare l’esito del televoto: è Gustavo, essendo il meno votato dal pubblico italiano, a dover lasciare la Palapa per raggiungere Playa Sgamada. Qui potrà passare qualche giorno in attesa di scoprire cosa gli riserva il futuro. Prima di andarsene, Gustavo dà il Bacio di Giuda a Guendalina. Poco dopo Gustavo si congiunge con Clemente Russo, Lory del Santo e Marco Cucolo su Playa Sgamada. I tre accolgono felici Gustavo, che rimarrà con loro fino a lunedì per poi conoscere le sue sorti.

Gustavo Rodriguez, rimarrà un’esperienza unica?

Quella a L’Isola dei Famosi 2022 per Gustavo Rodriguez rimarrà un’esperienza unica? Il padre di Belen, Cecilia e Jeremias non era mai stato protagonista in televisione o nel mondo dello spettacolo se non per rimando legato ai figli famosi. Uomo semplice e molto istintivo non crediamo che avrà voglia e possibilità dopo di questo programma di tornare in televisione. Per lui questa esperienza è stata più un modo di mettersi in gioco che un trampolino di lancio per questo tipo di mondo. Il signor Rodriguez infatti forse è il più semplice dei protagonisti di questo programma, quello più genuino e meno calcolatore. Per lui non esistono strategia ma solo il mettersi in gioco.

Questo potrebbe premiarlo agli occhi del pubblico che ne stanno apprezzando la grande naturalezza. Uomo serio e molto preparato fisicamente sta mostrando a tutti anche il suo lato sensibile. Gustavo infatti sembra essere uno dei pochi a cui è possibile confidare qualsiasi cosa senza dover subire per forza pensare che dietro da parte ci sua interesse finalizzato per stupire il pubblico.











