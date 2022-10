Gustavo Rodriguez ricoverato in ospedale: come sta?/ Paura per il padre di Belen Rodriguez

Gustavo Rodriguez finisce in ospedale

Gustavo Rodriguez, padre di Belén Rodriguez, è stato ricoverato in ospedale. La notizia arriva dal profilo Instagram di Veronica Cozzani, madre della showgirl, che ha postato una foto con il marito, informando i fan sullo stato di salute dell’argentino. “Halloween in ospedale! Que te mejores pronto Gus!”, ha scritto Veronica, ossia “Spero che tu guarisca presto”. La donna ha postato una foto ironica del marito, con i filtri di Halloween, la pelle invecchiata e gli occhi di fuori. Dunque, anche in questa occasione, la mamma di Belen trova il modo di scherzare e sdrammatizzare la situazione.

Questi non sono mesi facili per Gustavo Rodriguez, protagonista con il figlio Jeremias dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. L’uomo non aveva vissuto in maniera proprio positiva l’esperienza in Honduras, accogliendo più che bene il rientro in Italia. Forse complici anche alcuni problemini di salute, l’esperienza di Gustavo all’Isola dei Famosi non è stata esaltante.

Gustavo Rodriguez operato a giugno

Già lo scorso giugno, Gustavo Rodriguez è stato ricoverato in ospedale. Il padre di Belen ha subito un intervento chirurgico per problemi al colon, come raccontato da Veronica Gozzani, che aveva rassicurato tutti circa le sue condizioni di salute. Non è chiaro perché il 62enne argentino, padre di Belen, Cecilia e Jeremias, sia ora in ospedale: potrebbe essere stato ricoverato proprio per lo stesso motivo.

Anche in passato, Gustavo Rodriguez è stato protagonista anche di un episodio bizzarro che lo ha visto finire in ospedale. Il padre di Belen era stato trovato nei pressi della sua abitazione in centro a Milano quando, in preda ad un attacco di rabbia. Fuori controllo, iniziò a lanciare oggetti dal suo balcone e ad urlare. L’uomo venne subito portato in ospedale in una condizione di “fortissima alterazione”.

