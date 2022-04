Gustavo Rodriguez sul ritiro di Jeremias “Volevo restasse”/ “Via dall’Isola per…”

Nel corso dell’ultima diretta dell’Isola dei Famosi 2022 Jeremias Rodriguez ha abbandonato volontariamente il programma. A distanza di qualche giorno, arriva la reazione del padre di Jeremias, Gustavo Rodriguez. Quasi commosso al pensiero dell’addio del figlio e della sua famiglia, Gustavo racconta le motivazioni che hanno portato Jeremias a ritirarsi: “È arrivato qui su Playa Sgamada, me lo aspettavo perché era un po’ preoccupato, a dire la verità non mi ha dato nemmeno un secondo per esprimere tutte le mie emozioni con lui.” ha esordito.

Ha quindi proseguito, spiegando il dispiacere di perdere il suo alleato in questa avventura: “Mi sarebbe piaciuto che restasse, perché qui siamo stati da Dio, anche insieme a Marco, Clemente, Lory. Però il gioco è così, tutto cambia. Mi resta dentro la testa e il cuore questa ultima cosa che ha detto, che quando arriva in Italia avrà una bella notizia.”

Gustavo Rodriguez difende il figlio Jeremias: “Ecco perché ha detto di non amare i reality”

Jeremias Rodriguez è stato molto criticato dal pubblico per aver dichiarato, prima di abbandonare l’Isola dei Famosi, di non amare il mondo del reality, quando l’Isola non è il primo a cui partecipa. In merito, Gustavo ha chiarito: “Quando lui dice che non gli piacciono i reality intende dire che non gli piacciono i litigi, la gente che c’è dietro, la falsità, la voglia di uscire 5 minuti in più rispetto ad un altro o sporcare gli altri per fare bella figura. Quando non sei tanto bravo o buono sporchi gli altri.”

