GUSTAVO RODRIGUEZ ELIMINATO ALL’ISOLA DEI FAMOSI/ Lite con Guendalina, gaffe di Blasi

È Gustavo Rodriguez l’eliminato di questa nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Il padre di Jeremias ha abbandonato la palapa, non salvato dal pubblico a casa che a lui ha preferito Nick Luciani e Nicolas Vaporidis. Prima di lasciare la palapa, per recarsi a Playa Sgamada, Gustavo ha dovuto dare il consueto bacio di Giuda, dato a Guendalina Tavassi, con la quale ha litigato pochi minuti prima in diretta. Ilary Blasi, dimenticando infine la regola del gioco, ha annunciato il ritorno di Gustavo a Milano, quando, prima di questo, c’è invece lo sbarco a Playa Sgamada. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Gustavo Rodriguez, problemi all’Isola dei Famosi

Gustavo Rodriguez rischia l’eliminazione a l’Isola dei famosi 2022. Nella puntata di questa sera, giovedì 14 aprile, il padre di Jeremias rischia di abbandonare definitivamente il gioco. Al televoto, contro di lui, ci sono infatti altri due naufraghi molto temibili, vale a dire l’attore romano Nicolas Vaporidis e il cantante Nick Luciani, membro dei Cugini di Campagna (partito insieme a Silvano Michetti, la cui avventura sull’isola è già finita per via di un’espressione blasfema da lui pronunciata). Per Gustavo Rodriguez si mette in salita, secondo gli internauti è infatti il principale candidato all’eliminazione, ma attenzione alle sorprese del televoto, mai scontato all’Isola dei famosi.

Gustavo Rodriguez soffre la distanza dalla moglie Veronica

A partire dall’ultima puntata la redazione dell’Isola dei Famosi ha deciso di dividere la maggior parte delle coppie in gara, dunque anche Gustavo Rodriguez è stato separato da suo figlio Jeremias. L’esperienza dei Rodriguez ha suscitato forti critiche, tanto che anche Cecilia Rodriguez ha deciso di intervenire per proteggere suo padre. La ragazza ha accusato il pubblico di essersi accaniti nei confronti dei suoi familiari senza un vero motivo. Cecilia ha voluto sottolineare come il reality è un gioco, senza vere implicazioni nella vita reale, dunque dovrebbe essere una ragione per potersi divertire. Secondo Cecilia il gruppo ha deciso di cercare di eliminare i personaggi forti, come Gustavo e Jeremias, per poter giocare in totale tranquillità rimescolando le carte. Il padre dei fratelli Rodriguez ha avuto sull’isola diversi momenti di sofferenza e tristezza, anche a causa della lontananza di sua moglie Veronica, di cui è profondamente innamorato come il primo giorno.

Gustavo ha affrontato in maniera razionale questi momenti, sebbene sia scoppiato in lacrime diverse volte e suo figlio Jeremias abbia dovuto consolarlo. Il padre di Jeremias ha dimostrato di essere un uomo molto sensibile, che non si lascia intimorire dalle telecamere. Ma durante la sua permanenza sull’isola ha dovuto fermarsi poiché ha avuto diversi problemi a livello fisico che gli hanno impedito di aiutare suo figlio durante le prove. Gustavo potrà finalmente far emergere il suo personaggio e farsi amare dal pubblico? Per il momento i suoi compagni hanno deciso di nominarlo insieme a Nicolas Vaporidis e Nick, vedremo chi sceglierà il pubblico da casa che dovrà votare. Il verdetto della nomination arriverà durante la puntata in prima serata il 14 aprile dove verrà svelato il nome del naufrago più amato dal pubblico a casa.











