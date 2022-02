Gustavo Thoeni, chi è/ Dalla Coppa del Mondo di sci ad Alberto Tomba

Chi è Gustavo Thoeni? La carriera del campione

Gustavo Thoeni, chi è l’ex campione di sci ed allenatore di Alberto Tomba? L’ex sciatore alpino e allenatore di sci alpino italiano è stato un vero numero uno. Nato a Trafoi, sullo Stelvio, il talento di Gustavo si fa conoscere durante la Coppa del Mondo 1969/70. A soli 19 anni, nel gigante della Val d’Isère, Thoeni porta a casa una vittoria mostrando uno stile nuovo e conquistato il cuore degli italiani. Nello stesso anno Thoeni vince la Coppetta di gigante e ben 9 podi. Nel 1971 la consacrazione con 12 podi: quattro vittorie, quattro secondi posti e quattro terzi. Poco dopo trionfa in Svezia durante la Coppa del Mondo di sci vincendo anche la coppetta di slalom. A distanza di anni da quelle vittorie, uno dei più grandi sciatori di ogni tempo dalle pagine del Corriere della Sera ha rivelato: “gli italiani tutti mi hanno sempre voluto un sacco di bene. Lo sento ancora oggi quando sono in giro per l’Italia. È incredibile come si ricordino ogni cosa; allora erano ragazzi che saltavano la scuola per vedere le nostre gare. Lo sci a quei tempi era seguitissimo, molto più di oggi”.

Considerato una vera e propria leggenda dello sci, l’ex campione non ha paura di ammettere: ” lo sci che è cambiato tantissimo”. Tra le vittorie, Thoeni ricorda con grande emozione quella del 1975 in Val Gardena: ” e successero di tutti i colori, come la Formula Uno quest’anno. Di sicuro è stata la mia vittoria più sofferta”.

Gustavo Thoeni e il rapporto con Alberto Tomba

Gustavo Thoeni ha poi parlato del rapporto con il rivale “Stenmark” con cui ha gareggiato diverse volte battendolo nella gara del 1975 in Val Gardena: “ci siamo sempre stimati e rispettati. La rivalità era in pista, poi si festeggiava insieme. Era così anche con le altre squadre del Circo Bianco”. Non ha alcun dubbio poi nel sottolineato: “è stato il più grande di tutti della sua epoca, ma non dobbiamo dimenticare uno come Hirscher che ha vinto otto coppe del mondo di fila”.

Thoeni è poi diventato l’allenatore di Alberto Tomba che nel 1995 ha riportato la Coppa del Mondo di Sci in Italia. Un bellissimo rapporto tra i due come ha confessato l’allenatore: “ci siamo sempre trovati bene. Lui si è dato molto da fare. Che ne dicessero certi giornalisti, si allenava bene e seriamente”.

