GUYANA/ Hotel, strade, energia: pioggia di dollari da Pechino per cacciare Parigi

L’annuncio che il governo della Guyana sta stipulando un contratto con China Railway Group per costruire e finanziare il progetto idroelettrico di Amaila Falls, e possibilmente richiedere fino a 1,5 miliardi di dollari in prestito per le infrastrutture costruite in Cina, simboleggia il rinnovato decollo dei progetti cinesi e l’influenza della Repubblica popolare cinese in Guyana. Questo progetto sottolinea la maggiore sofisticatezza delle aziende cinesi che operano in Guyana e la continuazione del rapporto di lavoro di lunga data della Cina con il Partito progressista del popolo (PPP), tornato al potere nell’agosto 2020 dopo un lungo e aspramente contestato processo elettorale.

Il nuovo progetto, tuttavia, è solo una delle tante attività cinesi che stanno decollando nel paese, poiché enormi nuove risorse si riversano sia nel governo che nel settore privato, mentre i proventi dell’estrazione degli oltre 9 miliardi di barili di petrolio recuperabili del paese vengono messi in linea. Altri includono un contratto da 256,6 milioni di dollari con la Repubblica popolare cinese per costruire un lungo e strategicamente importante ponte sul fiume Demerara, che collega la Guyana al vicino Suriname, e centinaia di milioni di dollari per lavori stradali, tra cui un’autostrada da 200 milioni di dollari da Schoonord a Parika, un aggiornamento con altri 200 milioni del collegamento stradale da Annandale a Mahaica, miglioramenti a tratti stradali nella capitale Georgetown e altri all’interno.

Le attività cinesi in Guyana includono anche la quota del 25% della China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) nel consorzio guidato da Exxon Mobil che controlla i giacimenti petroliferi di Stabroek. CNOOC ha investito 5,25 miliardi di dollari del proprio capitale, mentre China Harbour Engineering Company ha finanziato i lavori in corso nel settore edile in forte espansione di Georgetown, inclusa un’espansione da 100 milioni di dollari dell’hotel caratteristico della capitale, il Pegasus.

Il rapporto della Cina con la Guyana si è sviluppato lentamente durante il precedente periodo del PPP in carica dal 1992 al 2015. I principali progetti includevano l’acquisizione da parte dell’azienda cinese Bosai della miniera di bauxite di Omai, vicino a Linden, nel 2007, i miglioramenti all’aeroporto internazionale di Cheddi Jagan, la costruzione di un nuovo hotel Marriott a Georgetown, la sfortunata costruzione dello zuccherificio di Skeldon, gli investimenti della società cinese Bai Shan Lin nel settore del disboscamento, la costruzione di collegamenti in fibra ottica da parte di Huawei al largo della costa della Guyana e il tentativo fallito della società di telecomunicazioni di posare una linea in fibra ottica che collega Georgetown al Brasile.

Gli imprenditori affiliati al precedente governo PPP controllavano le principali attività di vendita al dettaglio legate alla Cina, tra cui l’importazione e l’assemblaggio di motociclette cinesi e altri prodotti da parte di National Hardware, punti vendita al dettaglio a Georgetown per l’elettronica di consumo Haier e l’importazione di altri beni da parte di China Trading. Hanno concluso molti dei più importanti affari legati alla Cina nelle sale private al terzo piano del ristorante New Thriving di Georgetown, di proprietà di Che Jian Ping, un immigrato e imprenditore che siede nel consiglio di amministrazione della Guyana Foundation.

Quando la coalizione di opposizione Partnership for National Unity-Alliance for Change (APNU-AFC) è entrata in carica nel 2015, alcuni attori dalla parte della Guyana sono cambiati e alcune società cinesi, come Bai Shan Lin, hanno dovuto affrontare ostacoli con il nuovo governo. Nel tempo, tuttavia, le imprese cinesi si sono adattate al cambiamento politico. In effetti, un contratto per Huawei per costruire la rete a banda larga della Guyana e l’espansione di 100 milioni di dollari precedentemente nota del Pegasus Hotel si sono effettivamente verificati sotto il governo APNU, mentre New Thriving ha aperto una nuova struttura costosa e lussuosa in un centro commerciale locale durante quel periodo. Nel 2017, la Forza di difesa della Guyana dell’allora presidente David Granger ha ricevuto una donazione di 31 pezzi di equipaggiamento militare cinese, oltre a una precedente donazione di un aereo da trasporto militare cinese Y-12. Allo stesso modo, la polizia della Guyana ha ricevuto in dono veicoli per 2,6 milioni in dollari. Anche gli alti funzionari di entrambe le forze hanno ricevuto viaggi nella Repubblica popolare cinese per corsi.

Con il ritorno del PPP nel 2020, coloro che hanno aperto la strada alle relazioni della Guyana con la Cina sono tornati al potere con maggiori risorse a loro disposizione, grazie alla ricchezza petrolifera della nazione. Molti degli attori chiave che fanno affari con Pechino, come National Hardware e China Trading, rimangono gli stessi. Oltre al Pegasus, sei o più altre grandi catene hanno in programma nuovi progetti di costruzione o espansione nel paese, con China Harbour, come una delle più grandi imprese di costruzioni della zona, posizionata per catturare una quota significativa del lavoro. Il governo ha anche avanzato un’iniziativa di sorveglianza delle città intelligenti con Huawei, dopo che l’APNU-AFC ha creato un piano iniziale.

Insomma, tutti questi progetti infrastrutturali cinesi segnalano chiaramente il tramonto dell’influenza della presenza francese.

