Gwyneth Paltrow assolta nel processo per l’incidente sugli sci/ “Non colpevole”

L’attrice americana Gwyneth Paltrow ha vinto la causa legale in merito all’incidente sugli sci del 2016, avvenuto nello stato dello Utah, negli Usa. L’artista era finita alla sbarra in quanto denunciata da un ottico optometrista in pensione, che le aveva fatto causa per le ferite riportate dopo che i due si erano scontrati sulle nevi, precisamente su una pista riservata agli sciatori principianti press la stazione di Deer Valley. Dopo otto giorni di testimonianze in aula, con un processo trasmesso in diretta video streaming che ha attirato l’interesse di tutto il mondo, quasi quanto quello di poche mesi fa con protagonisti Johnny Depp e Amber Heard, alla fine è arrivato il verdetto.

Terry Sanderson, l’uomo che ha citato in giudizio Gwyneth Paltrow chiedendo un rimborso da 300mila dollari per le ferite riportate dopo lo scontro, ha subito una dolorosa sconfitta in quanto l’attrice è stata giudicata dal tribunale non colpevole. Il 76enne che aveva denunciato la Paltrow aveva subito la rottura di quattro costole oltre ad una commozione cerebrale, mentre l’artista se l’era cavata solo con qualche ammaccatura dopo essere rovinata addosso all’anziano sciatore.

GWYNETH PALTROW, I LEGALI: “SANDERSON OSSESSIONATO”

L’uomo aveva presentato una denuncia modificata dopo che una precedente causa da 3,1 milioni di dollari era stata archiviata, ma anche in questo caso è finita con esito negativo. Il giudice ha infatti dato ragione all’artista 50enne originaria di Los Angeles, in California, o meglio, al suo team di legali, che ha descritto Terry Sanderson come un uomo anziano ma soprattutto arrabbiato e antipatico.

Stando agli stessi avvocati, negli ultimi anni era diventato “ossessionato” proprio dalla causa nei confronti della loro cliente, intenzionato di fatto ad avere giustizia. I legali, come si legge sul sito di TgCom24.it, hanno inoltre sostenuto che Gwyneth Paltrow non fosse colpevole dell’incidente, oltre al fatto che, indipendentemente dalle colpe nello scontro, il 76enne ex ottico avrebbe sopravvalutato l’entità delle sue ferite riportate sulla pista da sci.

