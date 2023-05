Gwyneth Paltrow: “Ben Affleck? Eccellente a letto”/ “Con Brad Pitt grande chimica”

Gwyneth Paltrow in una recente intervista ha parlato a lungo delle sue esperienze amorose del passato, concentrandosi in particolare su Brad Pitt e Ben Affleck. Ospitata da Alexandra Cooper in sede del suo podcast Call Her Daddy, in cui le chiesto apertamente di comparare, come amanti e soprattutto a letto, i due ex noti fidanzati dell’attrice, con cui ha condiviso alcuni anni tra il 1997 e il 2003, quando ha conosciuto e sposato Chris Martin, leader dei Coldplay. Ha, infatti, confessato che entrambi erano piuttosto bravi a baciare, ma non è passato molto prima che Gwyneth Paltrow venisse anche imbeccata sulla loro vita sessuale.

Gwyneth Paltrow su Brad Pitt e Ben Affleck

Insomma, parlando nel podcast Call Her Daddy, l’attrice Gwyneth Paltrow ha parlato dei suoi ex, Brad Pitt e Ben Affleck, senza tirarsi indietro neppure dal commentare come fossero a letto. “È davvero difficile”, ha confessato cercando di comparare i due ex, raccontando anche di essere in difficoltà perché sua figlia, Apple, avuta con l’ultimo marito Chris Martin, stava sicuramente ascoltando le sue parole, mettendola leggermente in imbarazzo, almeno per qualche secondo.

Gwyneth Paltrow, comunque, ha raccontato che sia Brad Pitt che sia Brad Pitt che Ben Affleck fossero dei bravissimi baciatori. A livello umano, invece, ha detto che il primo era un partner più romantico, nonché un attore migliore del secondo, che tuttavia la faceva ridere molto di più. A letto, invece, ha detto che “con Brad c’era una grande chimica, era l’amore della mia vita, c’era una connessione unica. Mentre Ben era, tipo, tecnicamente eccellente“. Insomma, seppur con Brad Pitt l’amore fosse più intenso e romantico, evidentemente Gwyneth Paltrow preferiva l’aspetto sessuale di Ben Affleck. Passando, infine, a Chris Martin, l’attrice ha detto che lo sposerebbe di nuovo, perché le ha dato “gli amore della mia vita”, sostenendo che la loro separazione fosse consensuale e assolutamente non forzata o violenta.

