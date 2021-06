Gwyneth Paltrow fuori di seno sul web/ Foto hot: nuda per nuova linea gioielli Goop

Gwyneth Paltrow regala un topless bollente a tutti i suoi fan e lo fa per ragioni connesse meramente al mondo del commercio e dell’economia. Al fine di presentare la nuova linea di gioielli del suo marchio “Goop”, l’attrice quarantottenne ha pensato di togliersi i vestiti di dosso e di concedersi nuda di fronte all’obiettivo della macchina fotografica. Gli scatti “hot” sono stati pubblicati sul sito ufficiale del brand, anche se è d’uopo puntualizzare come molti di essi siano piuttosto “casti”, con la Paltrow che si è fatta immortalare in reggiseno o con indumenti addosso.

Poi, però, è venuto fuori anche il lato più sensuale dell’attrice, che, nonostante il tempo trascorra senza soluzione di continuità, pare davvero non risentire del suo avanzare, mostrandosi in forma fisica smagliante nonostante le sue due gravidanze: i suoi capelli biondi nello scatto più caldo sono sciolti sulle spalle, mentre uno smalto color bordeaux copre le sue unghie. Tonica e bella come sempre, Gwyneth Paltrow pare davvero avere trovato il proprio elisir d’eterna giovinezza, mantenendo le sembianze proprie di una ventenne.

GWYNETH PALTROW IN TOPLESS ONLINE: FISICO MOZZAFIATO

Il topless di Gwyneth Paltrow sta facendo rapidamente il giro del mondo e molti utenti del web, oltre a esaltare la bellezza e la spiccata femminilità dell’attrice, sottolineano la perfezione del suo fisico, anch’essa legata in qualche modo al marchio “Goop”, azienda nata tredici anni fa e imperniata proprio sul benessere. L’attrice si nutre con alimenti prevalentemente appartenenti a una dieta vegetariana, con porzioni generose di ortaggi biologici, erbe aromatiche, frutta secca e spezie che sono in grado di stimolare il metabolismo. Quali sono i segreti per accelerare o risvegliare le funzioni metaboliche? Come si legge sul magazine “Elle”, per le donne in premenopausa o menopausa sono consigliati “estratti freschi a base di verdure verdi, limone, carbone vegetale, zenzero, mix proteico vegetale e tè verde”. Inoltre, Gwyneth Paltrow non consuma praticamente mai zuccheri, caffeina, glutine, carne rossa e cibi elaborati.

