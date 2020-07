Gwyneth Paltrow “Se*so orale? Sheryl Berkoff mia insegnante”/ La moglie di Rob Lowe..

Gwyneth Paltrow continua a confessare anche i segreti più intimi della sua vita ai fans. L’attrice premio Oscar, ospite del podcast Literally With Rob Lowe, condotto proprio dall’attore americano, approfittando dell’amicizia che la lega al conduttore, sposato con la sua amica Sheryl Berkoff, ha deciso di confessare tutti i suoi segreti raccontando di aver imparato a fare sesso orale grazie agli insegnamenti proprio dell’amica Sheryl, incontrata sul set di uno dei film che vedeva protagonista sua madre, Blythe Danner, intorno al 1988 o 1989 quando la Paltrow era un’adolescente. Sherly, classe 1961, lavorava come truccatrice e all’epoca usciva con Keanu Reeves per cui l’attrice aveva un debole. L’incontro con Sheryl Berkoff cambiò la vita della Paltrow che fu letteralmente conquistata dalla grinta e dal carattere di Sheryl come ha confessato a distanza di anni Gwyneth.

Gwyneth Paltrow svela i segreti intimi

Gwyneth Paltrow non ha problemi a svelare i segreti della sua vita sessuale soprattutto se di fronte ha un amico come Rob Lowe a cui ha svelato di avere avuto come insegnante proprio la moglie Sheryl Berkoff. “Venne a fumare con me dietro la roulotte – ha spiegato Gwyneth -. E lì parlando Sheryl mi ha insegnato a fare un pom..no e tutte le altre cose che si fanno. La veneravo, pensavo fosse letteralmente la ragazza più cool di sempre”, ha confessato l’attrice. Un racconto senza filtri quello fatto dalla Poltrow che, durante la quarantena, aveva svelato ai fans anche tutti i segreti del piacere. L’attrice, dunque, continua a svelare anche i suoi segreti più intimi.



