H.E.R./ Arriva l’album Back of my mind della vincitrice Oscar per la miglior canzone

Arriva il 18 giugno l’album di debutto di H.E.R., il titolo sarà ”Back of my mind” e conterrà i suoi inediti. La cantante statunitense, già vincitrice di quattro Grammy Awards su tredici nomination, è tra gli artisti del panorama contemporary R&B di maggior successo. Nel 2016 ha pubblicato il suo primo Ep ”H.E.R. Volume 1”, con cui si è subito piazzata alla dodicesima posizione della Us R&B Albums e ha ricevuto il supporto di artiste come Alicia Keys e Rihanna. Un altro grande riconoscimento ottenuto è stato l’esordio nella Billboard 200 al 49esimo posto con la seconda parte del suo progetto discografico ”H.E.R.”. Dopodiché, Gabriella Wilson (suo vero nome) ha rilasciato una raccolta contenente le tracce già pubblicate precedentemente, è stata inoltre nominata ai Grammy nella categoria album dell’anno mentre ha vinto come Best R&B Album e come Best R&B Performance per la collaborazione con Daniel Caesar.

Il primo album e i successi di H.E.R.

Quello che uscirà il 18 giugno sarà per l’artista californiana il primo vero e proprio album, quelle pubblicate precedentemente sono state due raccolte (H.E.R. e I Used to Know Her). Al momento il suo successo sta oltrepassando i confini statunitensi anche grazie alla vittoria agli ultimi Oscar nella categoria per la miglior canzone con ”Fight for you”, che ha fatto da colonna sonora al film ”Judas and the Black Messiah”. Ma H.E.R. (che vuol dire Having Everything Revealed, aver svelato tutto) ha raggiunto numeri da capogiro sin dall’inizio della sua carriera, ha venduto oltre otto milioni di copie tra singoli e album negli Stati Uniti, e ha collaborato con numerosi artisti tra cui Jess Glynne, Khalid, Chris Brown e Ed Sheeran. Solo pochi mesi fa, ad aprile, è stata premiata ai Grammy Awards per la sua ”Better Than I Imagined” come miglior canzone R&B, mentre ”I Can’t Breathe” ha vinto come canzone dell’anno.

