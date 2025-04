La muraglia cinese italiana, è una delle meraviglie architettoniche più imponenti e sorprendenti d’Europa.

A volte non serve andare dall’altra parte del mondo per restare a bocca aperta. Basta spingersi in Piemonte, più precisamente in Val Chisone, per trovarsi davanti a qualcosa che lascia davvero senza parole.

VACANZE DI PASQUA/ Col prolungamento dei ponti un giro d'affari da 4,9 miliardi

Il Forte di Fenestrelle, che molti ormai chiamano “la muraglia cinese d’Italia”, è una di quelle mete che andrebbero conosciute e raccontate di più, perché racchiude storia, ingegno, fatica e un fascino che resiste al tempo. Non è un caso se è considerata la più grande fortificazione militare d’Europa.

Una autentica meraviglia, un tuffo affascinante nella storia, ecco dove si trova la muraglia cinese italiana

Quando si arriva lì, si capisce subito che non si tratta di un semplice castello o di un rudere da cartolina. Qui si parla di numeri impressionanti. Il forte copre una superficie di 1.350.000 metri quadrati, si estende per tre chilometri e si sviluppa su un dislivello di 650 metri. Al suo interno, corre la famosa scala coperta più lunga d’Europa, con ben 4.000 gradini. Una struttura tanto monumentale quanto affascinante, che collega i tre complessi fortificati principali: il San Carlo, il Tre Denti e il Delle Valli. E già solo per questo, vale la pena andarci.

TURISMO & MONTAGNA/ Dalle staff house alla desertificazione, le sfide e l'impegno del Governo

Però, oltre alla sua maestosità, il Forte di Fenestrelle è anche un luogo da vivere. Non è uno di quei siti dove si guarda da lontano e via, anzi. Qui il visitatore può scegliere tra tre diverse modalità di visita guidata, a seconda del tempo e dell’energia a disposizione. C’è la cosiddetta Visita breve, che dura circa un’ora ed è perfetta per chi vuole un primo assaggio del complesso.

Le località di mare più brutte d'Europa

Poi c’è il Viaggio quello vero, quello affascinante dentro le mura, un percorso di tre ore per scoprire aspetti più profondi e poco noti della storia della fortezza. E infine la Passeggiata Reale, sette ore di escursione per chi vuole vivere l’esperienza nella sua totalità, passando anche all’interno della scala coperta. Una vera avventura.

Senza ombra di dubbio, Fenestrelle è un luogo che va oltre l’idea classica di gita fuori porta. È una pagina di storia incastonata nella montagna, dove ogni pietra racconta qualcosa. Non è solo la grandezza a colpire, ma anche il silenzio che si respira salendo lungo i sentieri, lo sguardo che si perde nel paesaggio, il senso di qualcosa di antico che ancora resiste.

Per gli amanti della storia, per chi cerca una meta insolita o semplicemente per chi vuole camminare in un luogo fuori dal tempo, il Forte di Fenestrelle è una destinazione da mettere in cima alla lista. E poi, diciamolo: avere in casa la “muraglia cinese d’Italia” è già un motivo più che valido per andarla a vedere.