Uomini e Donne è ufficialmente in vacanza, ma i rumors sui vari protagonisti del daytime di Maria De Filippi non accennano a placarsi. L’attenzione è sui tronisti che hanno partecipato all’ultima edizione e stanno vivendo la loro storia d’amore, ma anche su dame e cavalieri che si sono distinti nel daytime di Maria De Filippi e che con molta probabilità saranno presenti nella nuova stagione. Del resto negli ultimi anni dame e cavalieri hanno conquistato una certa popolarità e sui social hanno ottenuto like, segui e visibilità, il che li ha resi dei veri personaggi.

E se alcuni sono realmente interessati a trovare l’anima gemella, una compagnia gradevole nella terza fase della vira, altri sono animati da secondi fini e alcuni comportamenti di alcuni volti del daytime ne sono la prova. C’è chi ha puntato più volte il dito verso Gemma Galgani, che per molti oggi dovrebbe lasciare il format, anche se ormai è un personaggio tv consolidato. Poi ci sono una serie di anta che sono finiti al centro dell’eco mediatico per alcuni loro atteggiamenti, rivelati sui social..

Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip e di tv, è sempre molto diretto e sincero e non manca di mettere rivelare la verità in merito alcuni protagonisti del trono over. Solo un mese fa, quando Uomini e Donne era appena finito, ha rivelato che una dama gli ha chiesto dei soldi per un’intervista . Una notizia bomba che ha travolto il parterre degli anta del daytime di Maria De Filippi e ha messo in dubbio la loro buona fede. All’epoca Pugnaloni non ha reso noto il nome della dama coinvolta, ma le domande dei fans sono state insistenti e oggi ha rivelato l’identità della signora.

“500 Euro per un’intervista”, ecco chi è la dama coinvolta

A chiedere 500 euro per un’intervista una dama che ha fatto molto parlare di se e che è stata più volte accusata di essere interessata solo alla visibilità: “Il dubbio te lo sciolgo in un attimo. E’ stata Isabella a chiedere quella cifra per farsi intervistare. Riapro e richiudo argomento, la richiesta è stata avanzata non subito, ma dopo la richiesta dell’intervista, bensì poco prima di stabilire giorno e ora dell’incontro.” Così ha risposto Pugnaloni ad una sua followers curiosa.

Ovviamente il blogger non ha accettato la richiesta e l’intervista non ha avuto luogo. Isabella non ha alimentato le polemiche, ne tanto meno risposto al commento, almeno per il momento ma non sono escluse botta e risposta. Certo è che Pugnaloni è un’esperto tv accreditato e le sue rivelazioni hanno sempre trovato veridicità.

Uomini e Donne trono over: chi sarà presente la prossima stagione

Diversi i nomi degli anta che non potrebbero essere presenti la prossima stagione tv. Alcuni cavalieri inizialmente confermati potrebbero non tornare in studio: tra questi Arcangelo che nei giorni scorsi è stato avvistato in una località turistica con una donna misteriosa. Ci saranno come sempre Gemma Galgani, a meno che non trovi l’amore durante l’Estate e Sabrina Zago.

Quest’ultima nell’ultima stagione si è distinta per le sue diverse frequentazioni non proprio fortunate. Tuttavia tornerà nel daytime certa di trovare la sua anima gemella. Infine c’è allerta sui nomi dei nuovi tronisti che ad oggi non sono stati ancora scelti, ma sono diversi i nomi in lizza. Non è escluso che a sedere sul trono sia un possibile tentatore dell’edizione in corso di Temptation Island.