Colpo di scena sul mercato: dopo il "no" al Milan è pronto a firmare per l'Inter.

L’Inter pronta a fare uno “sgarbo” al Milan? Dopo il rifiuto è pronto a firmare con i nerazzurri.

Le due milanesi lavorano per la prossima stagione. Dopo l’addio al Mondiale per Club con la sconfitta con il Fluminense, l’Inter è pronta a buttarsi sul mercato ma sono diversi i nodi da sciogliere. In primo luogo il caos nello spogliatoio provocato dalle parole di capitan Lautaro Martinez. Ma non è tutto.

Calciomercato Napoli News/ Di Vaio fa muro per due giocatori, non solo Rafa Marin in uscita (2 luglio 2025)

Dall’altra parte, a Milanello, si lavora sul nuovo corso targato Tare: la partenza di Rejinders e quella (ad un passo) di Theo Hernandez, impongono alla società due colpi di primissimo livello.

Milan – Inter, derby per Leoni

In casa Milan Allegri ha fatto il suo nome a Tare per la difesa: si tratta di Giovanni Leoni, classe 2006, una delle rivelazioni della scorsa stagione. Ma sul centrale c’è anche l’Inter di quel mister Chivu che lo ha già allenato. Nel mezzo, le parole di Cherubini, dirigente del club emiliano: “C’è anche interesse dall’estero. Abbiamo detto che il suo percorso, secondo noi, è appena iniziato a Parma e dovrebbe continuare. Ad oggi non abbiamo avuto né da Leoni né dal suo entourage segnali opposti, siamo convinti che possa rimanere a Parma, o comunque che sia la cosa migliore per il Parma e per il calciatore stesso. Il mercato inizia domani e tutto può succedere”.

Calciomercato Roma News/ Dovbyk al Milan in un nuovo scambio, a sinistra piace anche Cardona (2 luglio 2025)

Strategia per far salire il prezzo oppure vera opposizione alla cessione? A quanto pare, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbero servire quasi 30milioni di euro per strappare il difensore al Parma. Il Milan avrebbe voluto recuperare i soldi dalla cessione di Thiaw al Como, ma il difensore ha rifiutato all’ultimo il trasferimento nella squadra di Fabregas. Si continua a trattare, ma questa frenata non ha fatto altro che aumentare le chances dell’Inter, che è pronta a sborsare la cifra richiesta, mentre sembrerebbe più lontana la Juventus, che ad ogni modo dovrebbe prima vendere.

Calciomercato Bologna News/ Sartori scatenato, arriva il numero 10 a parametro zero! (oggi 2 luglio 2025)

Marotta è convinto dell’operazione: Leoni è un’ottima prospettiva – già si sogna una crescita stile Bastoni – ma soprattutto andrebbe a “svecchiare” la squadra, in particolar modo quel reparto arretrato che ha bisogno di linfa nuova. Non è escluso che nella trattativa possa rientrare anche uno scambio tecnico: visto che Francesco Pio non si muoverà da Appiano Gentile, il Parma potrebbe richiedere in prestito Sebastiano Esposito. I prossimi giorni saranno cruciali, anche la società al momento è alle prese con il caos post eliminazione Mondiale per Club.