“Ha rotto il cazz*”, gelo a Pomeriggio 5/ D’Urso imbarazzata: “Chi l’ha detto?”

Piccolo momento di imbarazzo nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. In studio l’argomento principale è quanto accaduto nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, con focus sul ritorno in Casa di Alex Belli e il nuovo confronto con Delia Duran. Tra un servizio e l’altro, Barbara D’Urso pone l’attenzione sulla diretta dalla Casa dove, in quel momento, Alex e Delia si stanno confrontando nella zona bagno. Lui la tiene tra le braccia mentre lei cerca di ignorarlo. Alex la stuzzica, parlando di chimica e abbracci, dallo studio totale silenzio per ascoltare il confronto dei due che viene però interrotto da un “Ha rotto il cazz*” che arriva chiaro e forte in diretta.

Parolaccia in diretta a Pomeriggio 5, Barbara D’Urso interviene: “Chi è stato?”

La reazione degli ospiti in studio, dopo un iniziale gelo, è una fragorosa risata che viene però frenata dalla conduttrice che appare un po’ imbarazzata. In studio, pochi istanti dopo, la D’Urso chiede infatti chi sia stato a pronunciare quelle parole, credendo forse si sia trattato di un suo ospite. Poi, però, minimizza: “Vabbè alla fine si è anche bippato da solo, non ha finito la parola…”. Non si è accorta che l’autrice della parolaccia è stata proprio Delia mentre parlava con Alex.

