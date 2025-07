L'Inter sempre più nel caos, dopo i casi di Lautaro Martinez e Calhanoglu un altro giocatore finisce nel mirino dei tifosi per una foto postata.

Inter, clima teso nello spogliatoio: dopo Lautaro e Calhanoglu, anche Pavard finisce nel mirino per una foto che ha fatto esplodere la rabbia.

In casa Inter il clima si è fatto pesante. L’impressione, ormai nemmeno troppo velata, è che stia saltando l’equilibrio interno che aveva retto per tutta la scorsa stagione.

Calciomercato Roma News/ Wesley, assalto definitivo al terzino. Rayan e Pubill le alternative (5 luglio 2025)

Quella stessa compattezza che aveva permesso a Inzaghi di portare a casa grandi soddisfazioni, ora sembra essersi sgretolata sotto il peso delle tensioni, delle dichiarazioni fuori luogo e, perché no, anche di qualche comportamento poco gradito.

Inter: è tutti contro tutti

Una polveriera, insomma, con tutti contro tutti. E se fino a qualche giorno fa i nomi caldi erano quelli di Lautaro Martinez, Calhanoglu e Thuram, adesso sotto i riflettori – e non certo per motivi positivi – finisce anche Benjamin Pavard.

Diretta Formula 1/ Qualifiche live streaming video GP Gran Bretagna 2025 Silverstone (oggi sabato 5 luglio)

Il difensore francese, reduce da un infortunio che lo ha tenuto fuori nel delicatissimo Mondiale per Club, si è ritrovato al centro di una vera bufera social. Il motivo? Una foto pubblicata sui suoi profili, apparentemente innocua, che però ha scatenato l’inferno. Nell’immagine Pavard sorride rilassato dopo una partita di padel, racchetta in mano e nessuna traccia del dolore fisico che l’avrebbe tenuto lontano dal campo nei giorni cruciali della stagione nerazzurra. E infatti, nel giro di poche ore, quella foto è diventata virale. Ma non nel senso buono.

I tifosi dell’Inter, già scottati dalla delusione per l’eliminazione precoce nel Mondiale per Club, non l’hanno presa affatto bene. In tanti hanno accusato il giocatore di scarso rispetto nei confronti della maglia e dei compagni. C’è chi parla apertamente di atteggiamento irrispettoso, chi chiede addirittura la cessione immediata, e chi si dice stufo di certi atteggiamenti da star in un momento in cui la squadra dovrebbe ritrovare concentrazione e unità.

DIRETTA WIMBLEDON 2025/ Cobolli Mensik video streaming tv: cominciano i match! (oggi 5 luglio)

E il malumore non si ferma sugli spalti: anche in società, secondo indiscrezioni, la foto avrebbe fatto storcere più di un naso. Non tanto per il gesto in sé, quanto per il tempismo e per il messaggio che trasmette all’esterno.

Pavard, finora, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma il suo entourage prova a ridimensionare la polemica, parlando di una semplice attività leggera, concessa dai medici, per tenere in movimento l’articolazione. Però, ormai, il danno è fatto. Perché in un momento così delicato per l’Inter, ogni gesto fuori luogo rischia di essere interpretato come una mancanza di attaccamento. E questo, ai tifosi, non va giù.

Il club per ora osserva, ma è evidente che qualcosa si è incrinato. E quando più di un giocatore finisce nell’occhio del ciclone nel giro di poche settimane, non si può più parlare di caso isolato. A meno di svolte improvvise, l’Inter rischia di dover affrontare un’estate rovente. Dentro e fuori dal campo.