Haaland alla Juventus/ Calciomercato ultime notizie: obiettivo concreto!

Il calciomercato della Juventus potrebbe far registrare un colpo importante in attacco, quello di Erling Haaland. E il gioiellino appena diciottenne del Salisburgo potrebbe invece arrivare già a gennaio, un’operazione di mercato clamorosa considerando che al momento Maurizio Sarri è alle prese con quelli che sono probabilmente problemi d’abbondanza in attacco. Nelle ultime partite il tecnico ha varato la formula del “tridente da bar”, come ha chiamato la possibilità di far giocare tutti i big in un colpo solo, Higuain, Cristiano Ronaldo e Dybala. Bando alle paure e in qualche caso anche agli equilibri e proprio in virtù di questo l’innesto del giovane norvegese potrebbe sembrare avventato, ma se si considera la giovane età di Haaland, l’innesto in rosa potrebbe comunque essere apportato con grande prudenza. La decisione, stando a quanto riportato sui più importanti quotidiani sportivi nella mattinata di martedì 24 dicembre, sarebbe già presa. Il classe 2000, che viaggia alla pazzesca media di 28 gol in 22 partite stagionali, è stato bloccato dai bianconeri che hanno già preso contatti con il suo procuratore, Mino Raiola, che bruciare una concorrenza che a livello internazionale si è fatta serrata, visto che Haaland si è messo in gran luce diventando il terzo più giovane calciatore a siglare una tripletta nella storia della fase a gironi di Champions League.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, BASTERANNO 30 MILIONI PER ERLING HAALAND?

Proprio in virtù della concorrenza di club importanti come Borussia Dortmund (che aveva già fatto visitare il centro sportivo al calciatore) e diverse realtà di primo piano della Premier League, la Juventus per Haaland sarebbe pronta a mettere sul piatto ben 30 milioni di euro, già a gennaio. Una situazione importante considerando che in molti valutano differenti le priorità per il club bianconero, come ad esempio il centrocampo (dove potrebbe concretizzarsi lo scambio tra Emre Can e Paredes con il Paris Saint Germain) oppure la difesa che si è trovata in difficoltà dopo il grave infortunio di Giorgio Chiellini e il difficile inserimento di de Ligt, ma anche per il cambio di gioco con Maurizio Sarri che ha chiesto alla difesa di restare più alta e giocare con maggiore intraprendenza. Ma su Haaland la Juventus crede molto: i 30 milioni di euro versati immediatamente nelle casse per un diciannovenne potrebbero convincere il Salisburgo anche perché la sopra citata abbondanza in attacco potrebbe cambiare le carte in tavola e permettere alla Juventus di lasciare il giocatore fino a giugno a Salisburgo, anche per permettere agli austriaci di dare l’assalto all’Europa League. Già dai primi di gennaio i contatti tra la Juventus e Raiola dovrebbero infittirsi e l’affare potrebbe subire l’accelerata decisiva.

