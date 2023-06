Haaland, il siparietto con il figlio di Foden: “Pensavo fossi una ragazza!”/ Norvegese spiazzato

È durata giorni la festa del Manchester City dopo la vittoria della Champions League contro l’Inter. I giocatori, galvanizzati dalla conquista della prima coppa dalle grandi orecchie, hanno festeggiato per quattro giorni, facendo baldoria tra fiumi di alcol, viaggi a Ibiza e facendo parate per le vie di Manchester. Jack Grealish è stato il protagonista assoluto, oggetto di festeggiamenti vari e video che sono poi finiti sui social.

Anche Erling Haaland, però, non si è risparmiato e ha festeggiato a dovere la sua prima Champions League in carriera, vinta dopo una stagione straordinaria da protagonista. In un video girato in campo, si vede l’attaccante del City sollevare la coppa. Alle sue spalle un bambino, che passando lo chiama: “Haaland!”. Il bomber si gira e lo saluta: “Ronnie!”. Il norvegese poggia poi la coppa sul terreno di gioco e lo invita a prenderla lui. In quel momento, il bambino, figlio di Foden, urla una frase che spiazza Haaland: “Pensavo che tu fossi una ragazza!”. Ronnie tocca poi la Champions e scappa via.

Haaland: “Incredibile vincere questa Champions”

Dopo la vittoria della Champions League da parte del Manchester City, Haaland incredulo ha dichiarato: “Incredibile, incredibile. Questa vittoria significa tutto per me. Abbiamo vinto il Treble, è incredibile. Sono molto emozionato, è fantastico alzare questa coppa. Questo momento lo ricorderò sempre”. Non sono mancati anche i complimenti al suo fisioterapista italiano: “Il migliore del mondo, ha rimesso in forma il mio corpo. Grazie per aver reso tutto questo possibile”.













