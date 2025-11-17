Haaland ringrazia Mancini per averlo provocato, in una maniera poco convenzionale, e averlo portato a segnare una doppietta

Haaland racconta i tentativi di Mancini per fermarlo

Nella partita che ieri sera è andata in scena a San Siro tra Italia e Norvegia, uno dei protagonisti indiscussi è stata l’attaccante degli ospiti Erling Braut Haaland che anche questa volta è riuscito a segnare due gol in rapida successione al suo compagno di squadra Donnarumma. Alla fine dell’incontro il bomber del Manchester City ha raccontato che la carica per segnare l’ennesima doppietta della sua carriera sia arrivata proprio da uno dei difensori italiani, Gianluca Mancini, che lo ha provocato durante le sfida e che gli ha tirato fuori la voglia di rispondere.

Haaland infatti racconta che dopo il gol dell’1-1 realizzato dal suo compagno Nusa, il difensore della Roma ha iniziato a provocarlo sia a parole che con gesti, più precisamente l’attaccante norvegese racconta che Mancini ha iniziato a toccargli il sedere per cercare di fargli perdere la concentrazione. L’effetto che però ha scatenato è stato molto diverso visto che dopo lo stupore per il gesto del giocatore avversario, la reazione è stata quella di dimostrargli che neanche questo tipo di cose avrebbero potuto mettere in discussione la sua concentrazione e l’attenzione.

Haaland e il ringraziamento a Mancini

Haaland spiega poi che a fine partita ha voluto ringraziare il difensore della Roma in quanto grazie a lui la Norvegia ha potuto vincere la partita e lui segnare una doppietta, questo però ha inevitabilmente portato gli animi a scaldarsi, soprattutto per Mancini un giocatore che fa dell’agonismo in campo una sua caratteristica. L’attaccante del Manchester City però non è andato a muso duro solo contro il giocatore giallorosso ma il suo carattere ha portato anche Esposito ad attaccarlo, tanto che entrambi sono stati ammoniti al 68’ minuto, dopo l’attacco diretto ricevuto in conferenza stampa.

Le parole dell’attaccante norvegese hanno portato i tifosi a dividersi sul web tra quelli che prendono il tentativo di Mancini come un gesto sconsiderato perché andare a stuzzicare uno dei migliori attaccanti in circolazione non poteva che portare a risultati pessimi, come poi è stata la sua doppietta. Altri invece difendono il difensore giallorosso dicendo che per fermare una macchina da gol come Haaland tutte le armi e tutti i tentativi sono leciti, anche quelli che possono sembrare poco convenzionali o che sembra non possano portare a molto, come era stato in grado di dimostrare Acerbi, nelle due occasioni in cui Inter e Manchester City si sono incrociate.