HAALAND, TRIPLETTA IN 23′ MINUTI/ Video, esordio da sogno in Bundes con il Borussia

Esordio da predestinato per Erling Haaland con la maglia del Borussia Dortmund. Il talento norvegese trasferitosi a gennaio in Germania dal Salisburgo ha infatti confezionato una tripletta in meno di mezz’ora nella sfida tra i gialloneri e l’Augsburg vinta per 5 a 3 in trasferta dal Borussia proprio grazie all’apporto del gigante 19enne. Subentrato a gara in corso al 56′, ad Haaland sono bastati appena 23 minuti per replicare in Bundesliga quanto aveva fatto già in Champions League con la maglia del club austriaco: siglare una tripletta al debutto. Buttato nella mischia da Favre nel momento di massima difficoltà, con il Dortmund sotto per 3 a 1, al terzo pallone toccato nella Bundesliga, dopo appena 157 secondi dal suo ingresso in campo, Haaland ha regalato ai suoi nuovi tifosi la prima di una lunga serie di gioie…

HAALAND: TRIPLETTA ALL’ESORDIO IN BUNDESLIGA

Il secondo gol di Haaland è arrivato al 70′: poco più di una formalità per lui spingere in rete il pallone che vale il 3-4 sfruttando l’assist di un ispiratissimo Sancho. Passano altri 9 minuti e il norvegese mette il fiocco sulla sua prestazione superando il portiere dell’Augsburg con un bel sinistro. Cosa significa tutto questo? In primis che il rimpianto di chi è stato in trattativa per Haaland (Juventus su tutte) è destinato ad aumentare nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Ma soprattutto che la Bundesliga potrebbe aver trovato un nuovo dominatore dell’area e il Borussia Dortmund il finalizzatore che storicamente le è sempre mancato. Con una punta come Haaland integra e in grado di trasformare in gol ogni pallone giocato le avversarie della squadra di Favre hanno di che preoccuparsi…





