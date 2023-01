Hachiko Il tuo migliore amico/ Su Rete 4 il film con Richard Gere e lo splendido cane

Hachiko Il tuo migliore amico, film di Rete 4 diretto da Lasse Hallström

Hachiko Il tuo migliore amico è un film del 2009 di genere drammatico, che verrà trasmesso su Rete 4 a partire dalle ore 21.25 di oggi, 1° gennaio. È stato prodotto negli Stati Uniti d’America da Richard Gere, Bill Johnson, Vicki Wong, e diretto da Lasse Hallström.

La fotografia e il montaggio di Hachiko Il tuo migliore amico sono stati affidati rispettivamente a Ron Fortunato e a Kristina Boden, mentre la scenografia a Chad Detwiller. La sceneggiatura è stata curata da Stephen Lindsey, mentre i costumi sono stati scelti da Deborah Newhall. Tra gli attori principali del cast di Hachiko Il tuo migliore amico ci sono Richard Gere, Joan Allen, Sarah Roemer, Cary Tagawa, Jason Alexander, Erick Avari, Davenia McFadden, Robbie Sublett e Kevin DeCoste.

Hachiko Il tuo migliore amico, la trama del film

Il film Hachiko Il tuo migliore amico inizia con Ronnie, che racconta la storia di legame profondo tra il nonno Parker e il cane Hachi durante la sua giornata scolastica a tema. Parker è un insegnante di musica abituato a prendere sempre il treno per andare a lavoro e tornare a casa. Una sera in stazione trova un cucciolo di cane di razza che sembra smarrito e confuso, decidendo così di portarlo a casa con lui.

La moglie Kate si mostra contraria a tenere il cane in casa per la perdita dolorosa del precedente, ed esorta il marito a cercare il padrone del cucciolo, ma ben presto cambierà idea considerando il legame che si era stabilito tra i due. Parker porta il cane a scuola e chiede ad un amico giapponese di dargli informazioni dettagliate riguardo alla sua razza, scoprendo che Hachi è un cane speciale con cui si lega in modo più profondo al padrone rispetto ad altre razze.

Hachi arriva ogni mattina ad accompagnare il padrone alla stazione e lo aspetta il pomeriggio in attesa del suo ritorno. Un giorno però Hachi si comporta in modo particolare con lui, come se volesse esortarlo a non andare a lavoro, ma Parker ci va ugualmente.

Nel corso della giornata viene colto da un infarto e muore, e Hachi come tutti i giorni lo aspetta alla stazione per accoglierlo, ma lo fa invano. Il genero di Parker porta il cane a casa la sera stessa e decide di tenerlo con lui, la moglie e il piccolo Ronnie. Il cane però scappa andando alla stazione ogni giorno, e dunque l’uomo non lo tratterrà mai, capendo la sua volontà. Intanto Hachi viene notato ogni giorno da passanti, pendolari e ferrovieri, che lo sostengono, lo nutrono e lo curano con amore.

Trascorsi 10 anni Hachi è vecchio, ma continua comunque a recarsi alla stazione in attesa di Parker. Kate ritorna in città per visitare la tomba del marito e scopre dell’abitudine quotidiana di Hachi, e con grande commozione decide di passare il tempo con lui davanti alla stazione. Un giorno Hachi è ormai prossimo alla morte e prima dell’ultimo respiro ripensa alla sua vita con Parker. Nella scena finale i due si incontrano nell’aldilà, mentre Ronnie racconta la storia del nonno e del cane.











