Hachiko il tuo migliore amico/ Video, su Rete 4 il film con Richard Gere (19 gennaio)

Hachiko il tuo migliore amico va in onda su Rete 4 oggi, domenica 19 gennaio, dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2009 è basata su una storia realmente accaduta e che ha visto per protagonista proprio un cane di nome Hachiko. La regia di questa pellicola è stata affidata a Lasse Hallstrom mentre la sceneggiatura è stata rivista e adattata alla versione cinematografica da Stephen P. Lindsey. Le musiche della colonna sonora sono stata composte da Jan A. P. Kaczmarek, il montaggio è stato realizzato da Kristina Boden mentre i costumi indossati dagli attori sul set cinematografico sono di Deborah Newhall. Nel cast figurano Richard Gere, Joan Allen, Sarah Roemer, Cary Hiroyuki Tagawa, Jason Alexander e Erick Avari.

Hachiko il tuo migliore amico, la trama del film

Ecco la trama di Hachiko il tuo migliore amico. Un giorno un professore universitario di musica di nome Parker mentre sta rientrando a casa dopo una giornata di lavoro incontra un cucciolo di una tipica razza giapponese conosciuta con interni di Akita. Il professore decide di portarlo a casa per prendersene cura in attesa che possa uscire allo scoperto il padrone. La moglie non appena lo vede rincasare il cucciolo l’ho invitata immediatamente a disfarsene Anche perché nella precedente esperienza in cui avevano avuto un cane a casa il professore aveva mostrato una certa mancanza di cura. Tuttavia la donna molto presto si dovrà ricredere in quanto tra il cucciolo e il professore si instaura un bellissimo rapporto di amicizia tant’è che ogni mattina il cane accompagna il professore alla stazione del treno che lo porterà in università e ogni sera lo viene ad accogliere alle ore 17 puntuale. Tra i due si instaura dunque un fortissimo legame che come avrà modo di spiegare anche un amico del professore è insito nella tipologia di razza di cane in quanto molto fedele ed affezionata. I due trascorrono bellissimi momenti insieme e soprattutto riescono a godersi al meglio la vita. Un giorno mentre il professore sta per raggiungere per l’ennesima volta il treno per andare all’università il cane ha come un presentimento e cerca in ogni modo di farlo dissuadere da questo suo intento tuttavia non riuscendoci. Infatti durante la solita lezione tenuta all’università, il docente avrà un malore e praticamente morirà sul colpo. Il cane facendo fede a quella che era la sua estrema fedeltà verso il padrone nonostante che non lo veda rincasare decide di aspettarlo costantemente alla stazione dove trascorrerà i prossimi anni della sua esistenza nella vana speranza di poter riabbracciare l’amico caro. Una bellissima storia di amicizia tra uomo e cane che vedrà anche i vari esercenti presenti nella stazione ferroviaria dare il proprio supporto al cane attraverso cibo ed ogni altro genere di sussidio.

