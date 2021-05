Hachiko Il tuo migliore amico/ Video, su Rete 4 il film con Richard Gere

Hachiko Il tuo migliore amico è un film che andrà in onda oggi, 23 maggio, alle ore 21:25, in prima serata quindi, sul canale televisivo Mediaset Rete 4. Si tratta di un film che appartiene al genere cinematografico drammatico. Il regista di questo film è Lasse Hallstrom mentre la sceneggiatura è stata scritta da Stephen Lindsey.

All’interno del cast del film sono presenti diversi attori famosi come Richard Gere, Joan Allen, Sarah Roemer, Jason Alexander, Kevin DeCoste, Erick Avari, Davenia McFadden e Cary-Hiroyuki Tagawa. Le musiche di questo film sono state realizzate da Jan Kaczmarek mentre la fotografia è stata messa a punto da Ron Fortunato.

Hachiko Il tuo migliore amico, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Hachiko Il tuo migliore amico. Parker Wilson è un professore di musica che fa il pendolare. Ogni volta per andare a lavoro deve prendere il treno alla stazione. Un giorno, per puro caso, trova un cucciolo smarrito di Akita. Decide quindi di portarlo a casa, per non lasciarlo da solo in strada. Il suo intento iniziale è quello di accudirlo e tenerlo al sicuro, così da evitare che possa farsi del male. Tuttavia, Parker ha deciso che quando il suo padrone verrà a reclamarlo, non potrà fare nulla per desistere ma lo riconsegnerà a chi lo ha perso.

Kate, la moglie di Parker inizialmente non vuole tenere il cane. Per questa ragione, l’uomo si impegna e affigge volantini in città per riuscire a trovare il proprietario e restituirgli il cane. Tuttavia, nessuno si fa avanti. Il cane inoltre, ha una medaglietta sul collo che è un ideogramma giapponese che significa Hachi, vale a dire 8. Ken, un amico asiatico di Parker, spiega al maestro che gli Akita sono cani particolari e si legano in modo indissolubile al proprio padrone. Questo sarà proprio quello che accadrà tra il piccolo cane e l’uomo. Difatti, ci sarà la nascita di un’amicizia straordinaria, che andrà avanti per tanto tempo, una storia capace di essere unica e commovente.

