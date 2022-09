Haddaway, chi è? Con “What is love” a Arena 60 70 80 90/ “La canzone venne fuori davvero velocemente”

Chi è Haddaway, il grande successo con What is love

Haddaway con What is love torna a far ballare il pubblico di Arena 60 70 80 90, l’evento musicale condotto da Amadeus in prima serata su Rai1. Un brano senza tempo quello del cantante trinidadiano Haddaway pubblicato l’8 maggio del 1993 come primo singolo del suo album “The Album”.

La canzone, scritto e prodotto dal compositore e produttore musicale tedesco Dee Dee Halligan e e da Junior Torello, diventa una hit mondiale regalando al cantante trinidadiano la grandissima fama e popolarità mondiale. Proprio l’interprete molti anni dopo il grande successo alla stampa ha racconto: “usammo semplicemente idee che all’epoca erano fresche e provammo a fare qualcosa che non aveva nessun altro. La canzone venne fuori davvero velocemente. Dopo circa 45 minuti avevo l’idea delle melodie e l’intera struttura della canzone fu messa giù in una giornata e mezza”.

Haddaway con What is love il successo mondiale

What Is Love è indubbiamente la canzone di maggior successo di Haddaway. Il brano, registrato nel 1993 in Germania, è una delle hit senza tempo degli anni ’90. Un successo straordinario per il cantante che nel 1998 ha rivisto il suo brano tornare nelle classifiche dopo che il brano è stato utilizzato nel popolare show statunitense Saturday Night Live e nella colonna sonora del film A Night at the Roxbury. La popolarità di “What is love” è stata enorme: il brano, infatti, ha conquistato le classifiche di mezzo mondo arrivando alla numero di tredici paesi in Europa ed Asia. In America, invece, la canzone si è dovuta accontentare della posizione numero 11, mentre in Australia è arrivata fino alla 12ima.

“L’intera struttura della canzone fu messa giù in una giornata e mezza” – ha raccontato molti anni dopo Haddaway che dopo il grandissimo successo ha cercato negli anni Duemila di “reinventarsi” partecipando a diversi reality show in Germania, in Gran Bretagna e anche negli Stati Uniti.











