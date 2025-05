Hafsanur Sancaktutan, chi è l’attrice di Melek ne La notte nel cuore: vita privata e fidanzato

Tra i protagonisti della nuova serie turca La notte nel cuore troveremo l’attrice turca Hafsanur Sancaktutan nei panni della protagonista Melek. La giovane classe 2000 è pronta per questa nuova esperienza in una serie turca sulla quale si riposte importanti attese, dopo averla già apprezzata in serie come If you love, dove l’artista ha interpretato il personaggio di Leyla. Per Hafsanur Sancaktutan è dunque tempo di conquistare il pubblico di Canale Cinque, ma cosa sappiamo della vita privata dell’attrice?

Per adesso non si hanno particolari informazioni riguardo alle questioni di cuore dell’attrice, non è dato sapersi dunque se sia fidanzata o meno in questa fase della sua vita. Sui social infatti Hafsanur Sancaktutan non tende a postare troppi contenuti, ma si limita a qualche selfie, senza andare troppo oltre. Chissà che però presto non decida di uscire allo scoperto riguardo alle questioni di cuore, vedremo come andranno le cose per Hafsanur Sancaktutan e se deciderà di sbilanciarsi un po’ sui social.

Hafsanur Sancaktutan sulla vita privata: “Preferisco vivere lontano dai riflettori”

In una vecchia intervista la giovane attrice originaria di Istanbul aveva però spiegato il proprio punto di vista sulle relazioni, spiegando di preferire i riflettori bassi a una certa esposizione insieme ai suoi fidanzati. Dunque, Hafsanur Sancaktutan potrebbe anche essere fidanzata, ma come al solito sta scegliendo di evitare l’esposizione.

“Quando ho una relazione, preferisco non viverla in pubblico, siamo già abbastanza tempo sullo schermo. Ho capito che posso farlo comodamente solo quando posso andare all’estero, quindi questa è libertà” le parole dell’attrice turca che si è espressa così sulle questioni più intime in una intervista concessa al noto quotidiano turco Hurriyet.

