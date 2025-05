Hafsanur Sancaktutan conquisita l’Italia con La notte del Cuore: chi è la giovane attrice turca

Giovane, bella e brava. Parliamo di Hafsanur Sancaktutan, attrice protagonista della serie tv turca La notte del Cuore. Il suo volto non è di certo nuovo agli appassionati di fiction televisive e serie, dal momento che abbiamo già avuto modo di apprezzarla e vederla all’opera in un’altra serie turca molto famosa come If you Love. Nata ad Istanbul nel 2000 da un padre turco ed una madre georgiana, si avvicina al mondo della recitazione fin da giovanissima e ben presto colleziona esperienze locali che la proiettano verso palcoscenici più grandi e ambiziosi.

Così, dopo aver ricevuto numerosi premi in ambito cinematografico locale, Hafsanur Sancaktutan capisce che è il momento di provare a compiere il salto di qualità. Lo capiscono anche gli addetti ai lavori, che infatti la chiamano in tv già nel 2018 per alcune collaborazioni. Nel 2023 viene invece selezionata per il ruolo di Leyla Kökdal in If You Love. Una parte che interpreta al meglio delle sue possibilità, facendo breccia nel cuore del pubblico.

Tutti pazzi per Hafsanur Sancaktutan, chi è l’attrice de La notte del Cuore: profilo Instagram sotto assedio e…

Attualmente, Hafsanur Sancaktutan interpreta Melek nella serie tv de La notte nel cuore, una ragazza che deve fare i conti con l’abbandono della madre e si ritrova, tra mille difficoltà, unita al fratello gemello Nuh. Nella serie partirà la caccia alla madre biologica, che scoprirà essersi rifatta una vita.

La sua interpretazione, la sua brillantezza e la sua energia, come dicevamo, non sono passate inosservate al pubblico italiano. Il suo nome è cliccatissimo in rete, così come sui social. Su Instagram, infatti, Hafsanur Sancaktutan è già seguita da oltre un milione e mezzo di persone.

