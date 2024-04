Hafsus21, trapper arrestato a Roma per spaccio/ Cantava “Sto sotto il portone a vendere pezzi”

E’ stato arrestato il giovane trapper e star di TikTok Amin Mohamed H. noto come hafsus21. L’accusa nei suoi confronti è quello di spaccio di stupefacenti, e come scrive il Corriere della Sera, si tratta di una delle persone che sono state colte in flagrante durante il recente blitz che è avvenuto a Roma, nel quartiere Tor Bella Monaca, una delle zone più difficili della capitale fra violenze e spaccio. Il ventenne, in occasione di un controllo eseguito la mattina dello scorso 3 aprile, è stato identificato insieme ad altre 500 persone.

Si tratta di una vera e propria star del web, tenendo conto che sui social vanta più di 1,9 milioni di like, seguito per lo più da ragazzini. Curioso come proprio sul web il trapper avesse postato un video in cui raccontava con tono di sfida: «Sto sotto al portone a vendere i pezzi», forse alludendo proprio ai pezzi di droga, e alla fine le forze dell’ordine l’hanno beccato mentre vendeva “roba”. Il quotidiano di via Solferino parla di “pusher-tiktoker di professione”, che è stato arrestato dai poliziotti romani pochi istanti dopo che lo stesso avesse venduto una dose di crack ad un tossicodipendente della zona.

HAFSUS21, ARRESTATO A ROMA PER SPACCIO L TRAPPER: IL BLITZ POI LE MANETTE

L’episodio si è verificato di preciso mercoledì mattina, durante il blitz anti droga delle forze dell’ordine nel suo quartiere. Le autorità, come specificato, erano già in azione nei paraggi e alla fine lo hanno beccato: quando il giovane si è accorto della presenza della polizia ha cercato di disfarsi della droga, nascondendole in una siepe.

Nel contempo lo stesso si è rifugiato in un’auto a noleggio ma è stato comunque individuato e in seguito arrestato. La polizia gli ha sequestrato varie dosi di cocaina e anche del denaro, e il giorno dopo si è tenuta l’udienza per la convalida del fermo. A bloccarlo sono stati gli investigatori dei distretti di polizia del Casilino e di San Basilio.

