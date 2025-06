Iran Israele, spunta audio di una telefonata del Mossad a un generale: "Hai 12 ore per scappare". Il piano segreto per intimidire i nemici

Israele avrebbe condotto una campagna di intimidazione contro alti funzionari militari e nucleari dell’Iran, all’interno di un’offensiva più ampia, militare e psicologica, per indebolire il regime di Teheran e frenare lo sviluppo dell’arma nucleare. A svelare il retroscena è il Washington Post, che ha ottenuto la registrazione di una telefonata di un agente israeliano che minaccia un generale delle Guardie Rivoluzionarie.

Dopo la prima ondata di attacchi da parte degli israeliani contro obiettivi iraniani del 13 giugno scorso, è stata lanciata una campagna segreta per intimidire gli alti funzionari, con l’apparente obiettivo di dividere e destabilizzare il regime teocratico di Teheran.

Alcuni agenti dell’intelligence israeliana hanno contattato più di 20 alti funzionari iraniani, parlando in persiano, avvertendoli che sarebbero stati uccisi se non avessero smesso di sostenere il regime dell’ayatollah Ali Khamenei.

In una telefonata si sente un agente israeliano che minaccia: «Posso dirle ora che ha 12 ore per fuggire con sua moglie e suo figlio. Altrimenti, sei sulla nostra lista in questo momento. Siamo più vicini a te della tua stessa vena del collo. Se lo metta in testa. Che Dio ti protegga».

LE RICHIESTE AL GENERALE DELL’IRAN

Al generale, membro del potente Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, è stato detto che aveva 12 ore di tempo per realizzare un video in cui si dissociava dal governo iraniano. Avrebbe dovuto inviarlo via Telegram. Non è chiaro se il video sia stato realizzato o inviato, ma si ritiene che il generale sia ancora vivo e si trovi in patria.

La persona che ha fornito la registrazione ha dichiarato al Washington Post che il contenuto dell’audio non è stato manipolato in alcun modo, se non per mascherare la voce dell’agente dei servizi segreti israeliani per proteggere la sua identità. Il Post ha ottenuto il nome del generale iraniano, ma non lo ha reso pubblico, anzi ha rimosso la sua voce dalla registrazione per nasconderne l’identità.

L’OPERAZIONE SEGRETA DEL MOSSAD

Tutto ciò rientra in un’operazione volta a intimidire i leader iraniani, dividere e destabilizzare la catena di comando militare e politica di Teheran, ostacolare il lavoro di Khamenei per rimpiazzare i leader uccisi da Israele. Infatti, funzionari israeliani affermano che i successori dei leader uccisi sono terrorizzati e riluttanti ad assumere nuovi incarichi.

L’intera campagna israeliana si chiama “Leone nascente” e coinvolge squadre di agenti segreti, con attacchi mirati a figure chiave del programma nucleare. Include anche l’eliminazione di importanti comandanti e scienziati nucleari iraniani. Pertanto, Tel Aviv non solo attacca fisicamente le infrastrutture nucleari iraniane, ma ora adotta anche metodi psicologici e di guerra dell’informazione per paralizzare la risposta iraniana, colpendo la fiducia interna e il morale dei leader militari.

«La leadership di secondo livello, che dovrebbe ereditare le posizioni e ora occupare i posti di coloro che sono stati eliminati, è terrorizzata», ha dichiarato al Post una delle persone a conoscenza dell’operazione. «Khamenei sta incontrando serie difficoltà a nominare i successori per le posizioni dei funzionari eliminati nell’operazione. E anche se riuscisse a farlo, si tratterebbe di persone che non ha scelto in primo luogo. Perché i più seri si rifiutano di assumere le posizioni ora», ha aggiunto il funzionario.