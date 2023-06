Haier, condizionatori Expert con Lampada UVC-Pro/ Purificano nel massimo comfort rispettando l’ambiente

Design, purificazione, comfort e funzioni hi-tech. Questi gli ingredienti che hanno permesso alla linea di condizionatori Expert di Haier di vincere il premio Red Dot Product Award Design 2022. Ogni anno, seleziona i migliori prodotti in base a estetica, funzionalità, innovazione, ma soprattutto design del prodotto.

La scelta non poteva che ricadere, dunque, sulla linea Expert di Haier, perché questi condizionatori vantano una struttura innovativa e un design originale che si abbinano alla facilità di installazione e disassemblaggio. La linea Expert, disponibile in versione mono e multisplit da 2,0 kW e 5,0 kW, presenta linee nette e una finitura bianca opaca o nera. Al design si aggiunge l’efficienza energetica, perché la linea Expert di Haier ne vanta una A+++ in raffreddamento e A++ in riscaldamento, garantendo così performance e comfort senza pesare sul portafoglio. Efficienza e risparmio da un lato, senza però rinunciare alla tecnologia. Infatti, la linea di condizionatori Expert di Haier è dotata di quella UVC-Pro e delle funzioni Steri-Clean 56°C, Self-Clean e Extreme Cleaning per avere aria sanificata tutto l’anno.

La nuova lampada UVC-Pro, che è un’evoluzione del sistema del 2021, è più potente ed è in grado di generare un plasma che favorisce la sterilizzazione per avere una stanza più sana e pulita. La tecnologia UVC Pro lavora su due lunghezze: raggi UVC che inibiscono virus e batteri presenti nell’aria che passa tramite i raggi prodotti dalla lampada e raggi UV Vacuum che generano dei radicali ossidrilici che incrementano l’efficacia nell’inibizione di virus e batteri. Testato in una stanza di 6,7 m3, il condizionatore Haier con UVC-Pro ha dimostrato una capacità di inibire il virus Sars-COV-2 con un’efficienza pari al 99,991% all’interno di tale unità. A testare questa capacità inibitoria è stata Texcell, che lo ha fatto su 24 ore in un ambiente di laboratorio chiuso, quindi non concepito per valutare l’efficacia negli spazi abitativi che non sono controllati.

DISTRIBUZIONE ARIA E PULIZIA PROFONDA CON I CONDIZIONATORI EXPERT DI HAIER

A proposito di comfort, la linea di condizionatori Expert di Haier garantisce un livello sonoro basso e discreto, di soli 16 dB(A). Inoltre, è dotato di due funzioni innovative, cioè Flusso Aria Coanda e I-Feel per una distribuzione più confortevole dell’aria. Ad esempio, il primo in modalità raffreddamento fa scivolare il flusso d’aria fredda parallelamente al soffitto, climatizzando in maniera uniforme il locale ed evitando che la corrente d’aria fredda vada diretta sulle persone. Invece, in modalità riscaldamento, l’aria calda viene indirizzata sul pavimento, per poi circolare in tutto lo spazio, garantendo una distribuzione costante della temperatura in ogni angolo della stanza. Tra le altre tecnologie che arricchiscono questi condizionatori c’è pure il sistema Extreme Cleaning, che consente un riduzione dei tempi di manutenzione.

Infatti, grazie al modo in cui è strutturata l’unità interna, bastano 10 passaggi, peraltro facili, per disassemblare la scheda elettronica, il motore e il ventilatore, con una riduzione del tempo di manutenzione dall’80 al 95 per cento in base all’elemento che va sostituito o rimosso. Un aspetto da non sottovalutare, perché in questo modo si ottiene una pulizia profonda del condizionatore, sia nel caso in cui si voglia procedere in autonomia sia in quello in cui si decide di usufruire del supporto di un assistente professionale. La pulizia profonda dei condizionatori è molto importante non solo in termini di sicurezza (garantisce la rimozione di batteri, polvere e muffe che si depositano all’interno dell’unità) e durata, ma anche di efficienza, senza dimenticare che ciò si traduce anche in un risparmio nel consumo di energia elettrica, quindi anche a livello economico.

SMART HOME CON HAIER: A DISPOSIZIONE APP hOn

Dal design al comfort, passando per la sicurezza e l’efficienza. Questi gli aspetti finora presi in esame per la nuova linea di condizionatori Expert di Haier. Ma l’azienda si conferma al passo coi tempi anche per quanto riguarda un trend che sta crescendo e attirando sempre più interesse e curiosità dei consumatori italiani. Ci riferiamo alla smart home, frutto dell’incontro tra l’innovazione tecnologica e gli ambienti domestici. Si tratta di uno strumento sempre più apprezzato anche perché consente di semplificare la vita dei consumatori e di far risparmiare, dal punto di vista sia energetico ed economico, ma è utile anche per controllare la qualità dell’aria all’interno della propria abitazione.

Se parliamo di tecnologia, allora dobbiamo soffermarci anche sulla connettività. I consumatori hanno a disposizione l’app hOn, con cui è possibile controllare tutti gli elettrodomestici del gruppo Haier, quindi anche i condizionatori, direttamente dal proprio smartphone o tablet. Quindi, proprio dall’app potete gestire le funzioni di base, purificazione e pianificazione dei condizionatori con un semplice click o anche attraverso i comandi vocali, perché è compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa.











