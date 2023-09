Haier MRV 5-H, tecnologia all’avanguardia/ Sistemi a flusso di refrigerante con riscaldamento continuo

MRV 5-H, SISTEMI A FLUSSO DI REFRIGERANTE VARIABILE CON RISCALDAMENTO CONTINUO: L’AVANGUARDIA DI HAIER

La gamma di unità esterne VRF di Haier MRV 5-H, è composta da 10 moduli singoli con potenze da 25,2 a 73,5 KW. I sistemi VRF di Haier sono ad elevata efficienza, tecnologicamente all’avanguardia e in grado di rispondere in modo flessibile alle necessità di strutture tra loro anche molto diverse, come centri commerciali, uffici, hotel e ristoranti. La serie 5-H è, la quale si differenzia dallo standard di mercato, ottimizzata grazie alla continuità di funzionamento che avviene grazie alla tecnologia a riscaldamento continuo sviluppata con l’obiettivo di migliorare il comfort e di aumentare il rendimento durante il funzionamento nel ciclo invernale. Altro vantaggio importante è dato dalla compattezza dei moduli che consentono all’unità esterna di essere collocata facilmente all’esterno, anche in caso di spazi ridotti e dalla capacità di questa linea di lavorare anche con temperature molto basse all’esterno.

Entrando nel dettaglio di ogni singolo beneficio, la serie 5-H, è ottimizzata nel funzionamento in riscaldamento in quanto utilizza dei nuovi compressori EVI ad iniezione di vapore, che permettono di ottimizzare il ciclo frigorifero ed in particolare di poter operare anche per temperature esterne fino a – 27 °C. La tecnologia a riscaldamento continuo garantisce per la maggior parte del periodo di funzionamento invernale, una produzione di calore costante, diminuendo le classiche fasi di sbrinamento che comportano un disagio climatico interno ai locali dovuto alla sospensione del riscaldamento per alcuni minuti.

LE NOVITÀ SULLA SERIE HAIER 5-H

La nuova serie 5-H è dotata di scambiatori esterni provvisti di un sistema di doppia “Iniezione di gas caldo” meglio conosciuto come “hot gas bypass” in grado di innalzare in talune condizioni, la temperatura dello scambiatore evitando il continuo accumulo di possibile brina. Per quanto riguarda le ridotte dimensioni e il conseguente ridotto ingombro, l’intera linea MRV 5-H è composta da 10 moduli con potenze comprese tra i 25,2 kW e i 73,5 kW. Le unità fino alla taglia 45 kW garantiscono performance elevate, ma anche la massima flessibilità d’installazione ed un basso ingombro in pianta essendo di tipologia monoventola.

Tale ingombro contenuto è particolarmente vantaggioso in situazioni di aree esterne disponibili molto ridotte o con vincoli architettonici ed estetici più stringenti, ampliando così le possibilità nelle quali posizionare l’unità esterna. Inoltre, un ulteriore vantaggio legato alla gamma MRV 5-H è rappresentato dalla disponibilità della taglia 73,5 kW in un unico modulo, che garantisce così un’eccezionale flessibilità esecutiva, la sensibile riduzione delle superfici impegnate per l’installazione delle unità esterne ed un risparmio economico rispetto ad altri costruttori, che necessitano di due moduli per erogare la stessa potenza.











