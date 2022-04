Hailey Bieber e l’ictus: “È stato spaventoso”/ “Metà faccia bloccata, non parlavo e…”

Qualche tempo fa Hailey Baldwin, modella, influencer e moglie di Justin Bieber, ha vissuto un momento drammatico che ha allarmato famiglia e fan. La 25enne, lo scorso marzo, è stata colpita da un ictus, episodio che l’ha costretta ad un ricovero urgente. Oggi sta bene e, ad alcune settimane di distanza dall’accaduto, ha deciso di spiegare nel dettaglio quello che, ha definito, è stato il momento più brutto della sua vita.

Pechino Express 2022, 8a puntata/ Diretta, eliminati: Italia-Brasile batte Sciacalli!

In un video pubblicato su YouTube e poi ricondiviso su Instagram, dal titolo “Telling my story”, ovvero “Racconto la mia storia”, la Baldwin ha rivelato che in quel giorno, il 10 marzo 2022, ha iniziato a sentirsi strana: “Ho sentito una strana sensazione nel braccio destro, dalla spalla fino le dita della mano, che erano intorpidite. E quando mio marito mi ha chiesto che cosa avessi mi sono resa conto che non riuscivo a parlare. Tutto il lato destro della mia faccia era bloccato, non riuscivo a dire una parola e ho pensato immediatamente a un ictus”.

Luca Yurman affonda Amici 21 sulla prova barre/ “Califfo... ti siamo vicini... "

Hailey Bieber malattia: il Forame Ovale Pervio e le parole della modella

In ospedale Hailey Bieber è stata sottoposta a vari esami che hanno portato alla luce un coagulo di sangue che ha provocato un’ischemia. Alla modella è stato dunque diagnosticato il Forame Ovale Pervio, un problema al cuore definito come una sorta di “buco” anomalo. Una condizione che l’ha poi costretta ad un’operazione. L’allarme è così rientrato e ora segue una cura a base di anticoagulanti. “La mia più grande paura era che potesse capitarmi di nuovo qualcosa di brutto ed ero molto spaventata, ora mi sento davvero sollevata di aver risolto il problema e di poter andare avanti con la mia vita.” ha concluso la modella nel suo video.

Don Matteo 13 (Don Massimo)/ Anticipazioni 28 aprile e diretta: Don Matteo scomparso













© RIPRODUZIONE RISERVATA