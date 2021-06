Hakan Calhanoglu all’Inter/ Calciomercato, ufficiale: via a parametro zero dal Milan

Hakan Calhanoglu si trasferisce all’Inter e lascia il Milan: un “tradimento” agli occhi dei tifosi rossoneri, un vero e proprio affare secondo i sostenitori nerazzurri, che si preparano ad accogliere ad Appiano Gentile quello che di fatto, ormai, è il primo nuovo acquisto dei campioni d’Italia per quanto concerne l’era targata Simone Inzaghi. Le visite mediche del trequartista sono già state fissate per la giornata di domani, martedì 22 giugno 2021, e potranno svolgersi in tempi tanto brevi a causa della prematura eliminazione della Turchia dagli Europei 2020, classificatasi all’ultimo posto con tre sconfitte consecutive nel girone A, dominato dall’Italia di Roberto Mancini con 9 punti totalizzati su altrettanti disponibili.

Osimhen, trasferimento al Napoli sotto indagine/ Soldi versati al Lille sono spariti

Calhanoglu, così, ha potuto concentrarsi al meglio sul proprio avvenire sportivo e nel giro di poche ore ha maturato la convinzione di cedere alle lusinghe dei “cugini” dell’Inter, che stanno per accoglierlo a parametro zero, visto e considerato che il fantasista era in scadenza di contratto e le tempistiche per il suo rinnovo con il Milan si sono oltremodo dilatate, facendo spazientire il numero 10 rossonero, il quale ha deciso di cambiare aria, ma non città.

Gattuso-Tottenham: affare saltato/ Rivolta dei tifosi: “Sessista, omofobo e razzista”

CALHANOGLU ALL’INTER: TRIENNALE DA 5 MILIONI A SALIRE

L’ufficialità dell’acquisto di Hakan Calhanoglu da parte dell’Inter giungerà soltanto dopo il superamento delle visite mediche, ma, intanto, sono già filtrate le prime voci sull’accordo raggiunto dal turco con i dirigenti nerazzurri: l’ex Milan firmerà un contratto triennale da 5 milioni di euro più uno di bonus (la proposta rossonera per il rinnovo si era fermata a quota 4). Beppe Marotta, navigato professionista ed estimatore delle occasioni low cost, non ci ha pensato più volte e ha piazzato l’affondo che, salvo clamorosi e impronosticabili colpi di scena, dovrebbe risultare decisivo per innestare nella rosa di Simone Inzaghi Calhanoglu, che andrà idealmente a rimpiazzare nello scacchiere interista Christian Eriksen, sul cui futuro in campo al momento non vi sono certezze dopo il grave malore che l’ha colpito agli Europei 2020.

Calciomercato Inter/ Ashley Young torna all'Aston Villa: Cordaz il primo colpo

Il Milan, dal canto suo, non si strappa i capelli per l’addio di “Calha”: le vie del calciomercato, si sa, sono infinite e il tempo a disposizione da qui alla fine di agosto non manca di certo per poter individuare il suo alter ego da inserire nel novero di giocatori a disposizione di Stefano Pioli, anche e soprattutto in ottica Champions League, che il Diavolo ritrova dopo ben sette anni di astinenza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA