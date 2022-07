Hakim Ziyech al Milan?/ Calciomercato news, Pioli: “Non so, Messias ha fatto bene”

Calciomercato news, Hakim Ziyech al Milan per la trequarti

La finestra di calciomercato estivo potrebbe presto portare un nuovo giocatore in Serie A con l’eventuale approdo di Hakim Ziyech al Milan. Sotto contratto con il Chelsea fino al giugno del 2025, nonostante le addirittura 44 presenze tra campionato e coppe varie condite da 8 reti e sei assist vincenti forniti ai compagni, il marocchino non è considerato come uno dei giocatori preferiti dall’allenatore dei londinesi Tuchel secondo i rumors, convincendosi così a guardarsi attorno in cerca di una nuova sistemazione.

Il profilo di Ziyech sarebbe stato individuato dai dirigenti rossoneri come il calciatore ideale per completare la trequarti dei Campioni d’Italia senza nemmeno dimenticare la sua duttilità tattica potendo appunto essere schierato in altre zone del campo come ad esempio le corsie offensive. Stando a quanto riportato dalla stampa britannica del Daily Mail, i Blues avrebbero dato l’ok al calciatore per trattare con il Milan, società con cui vantano ottimi rapporti ripensando agli affari completati negli ultimi anni.

Calciomercato news, Pioli non si sbilancia su Ziyech al Milan

Le chances di vedere Hakim Ziyech al Milan stanno dunque aumentando progressivamente in queste ore di calciomercato. In conferenza stampa, l’allenatore Stefano Pioli non ha voluto sbilanciarsi e, sorridendo, ha commentato: “Non lo so. Messias ha fatto un bel campionato. La dirigenza lavorerà al meglio.” Gli sforzi dei lombardi dovrebbero dunque concentrarsi ora sull’acquisto di Ziyech ma non bisogna nemmeno sottovalutare nemmeno la pista che potrebbe portare Marco Asensio dal Real Madrid a Milano.

