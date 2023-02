Hakimi accusato di violenza sessuale/ 23enne: “Baci forzati sulla bocca e…”

Hakimi accusato di violenza sessuale

Accusa di violenza sessuale ai danni di Achraf Hakimi. Il calciatore del Psg avrebbe tentato di stuprare una ragazza di 23 anni, che, come spiega Le Parisien, ieri si è presentata alla stazione di polizia di Nogent-sur-Marne, piccolo comune francese nel dipartimento della Valle della Marna a sud-est di Parigi, per raccontare quanto accaduto. La presunta vittima per il momento non avrebbe sporto denuncia, ma davanti alla polizia avrebbe comunque “dichiarato lo stupro“.

Il terzino marocchino, con un passato nell’Inter, avrebbe invitato la giovane a casa, e l’avrebbe baciata poi sulla bocca, sollevandole i vestiti per baciarle il seno e spingersi oltre. La ragazza lo avrebbe respinto e solamente dopo un po’ sarebbe riuscita a liberarsi, sferrandogli dei calci e inviando un messaggio ad un amico per farsi andare a prendere. Il giocatore del Psg avrebbe avuto casa libera visto il viaggio della moglie, in compagnia dei figli, a Dubai.

Come riporta Le Perisien, gli inquirenti stanno lavorando adesso al fascicolo d’ufficio, vista la gravità del presunto reato e la notorietà di chi l’avrebbe commesso. Hakimi gioca infatti del Psg, dove è approdato dopo l’addio all’Inter. La conoscenza tra i due risalirebbe al 16 gennaio scorso su Instagram. L’incontro ci sarebbe stato però solamente sabato sera a casa del calciatore, dove la donna sarebbe arrivata con un Uber.

Il giocatore marocchino avrebbe invitato la giovane nella propria abitazione, essendo la moglie – con i due figli – partita per un weekend a Dubai. Il terzino non era stato convocato per la trasferta di domenica del Psg a Marsiglia perché infortunato. Ecco allora che ne avrebbe approfittato per invitare la 23enne, con la quale la conoscenza andava avanti sui social da un mese e poco più. Qui si sarebbe consumata la violenza sessuale.

