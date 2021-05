Hakimi al PSG?/ Calciomercato, servono 50 mln: Paredes pedina di scambio?

Mentre in casa Inter è grande confusione dopo l’annuncio all’addio di Antonio Conte alla panchina nerazzurra, ecco che la società è già all’opera per il calciomercato estivo, con l’obbiettivo di far cassa e ridurre il monte ingaggi, senza però diminuire il livello di “qualità” della rosa. Un’impresa non facile per la dirigenza Zhang, che di conseguenza deve rimanere l’ascolto di (quasi) qualsiasi offerta arrivi per i giocatori in nerazzurro: e in tal senso ecco che sono pesanti voci sulla possibilità che Achraf Hakimi possa andare al Psg in questa sessione di calciomercato. Stando infatti le ultime indiscrezioni pare che l’emiro e il ds Leonardo vogliamo a tutti costi portare a Parigi l’esterno marocchino (acquistato nel 2020 al Real Madrid per 40 milioni di euro): il club francese si è dunque fatto avanti con l’Inter per discutere dell’operazione, ancora comunque da definire.

HAKIMI AL PSG: PAREDES PEDINA DI SCAMBIO?

Dell’approdo di Hakimi al Psg entro questa finestra di calciomercato per il momento si odono solo voci e indiscrezioni: pure è indubbio che l’operazione sarebbe molto interessante anche per l’Inter. Il club nerazzurro infatti non valuta la cessione dell’esterno per meno di 40 milioni, ma secondo RMC sport, pare che Leonardo sia disposto a mettere sul piatto anche 50 milioni per il giocatore: e non si esclude l’sperimento di una pedina di scambio, come potrebbe essere Leandro Paredes. Da tempo l’argentino viene accostato all’Inter e non si può escludere che finalmente i tempi siano maturi. Va pure detto che Hakimi sarebbe molto felice di rimanere all’Inter il prossimo anno, ma il cambio di panchina, giunto all’improvviso, ha certo stravolto la situazione nello spogliatoio: ancora non si conoscono le intenzioni del nuovo allenatore e soprattutto non va sottovalutato la necessità di far cassa della società nerazzurra. Tanti big, Hakimi non per ultimo, potrebbero dunque presto lasciare Milano.

