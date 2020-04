Hakimi alla Juventus?/ Calciomercato, anche Chelsea e Psg seguono l’esterno

La Juventus fa sul serio per Achraf Hakimi. Il calciomercato estivo non è ancora cominciato e anzi è bloccato a causa del Coronavirus, ma naturalmente tutte le società stanno già pensando a quali potrebbero essere le mosse per migliorare le loro squadre. Il laterale marocchino del Borussia Dortmund stava disputando un’ottima stagione prima che il Covid-19 bloccasse tutto: in particolare in Champions League il calciatore si è distinto per gol importanti, lo ricordano purtroppo anche i tifosi dell’Inter. Già nei giorni scorsi avevamo riferito della Juventus come squadra interessata al suo profilo: si tratta di un calciatore giovane che ha ampi margini di miglioramento, tatticamente duttile tanto da poter giocare sia come terzino, ovvero il suo ruolo naturale, che qualche passo avanti sul terreno di gioco, la posizione nella quale lo sta schierando Lucien Favre che adotta la difesa a tre e, dunque, gli fa percorrere tutta la fascia (prevalentemente quella destra).

Perchè Hakimi arrivi alla Juventus, i bianconeri devono affrettarsi e la società con cui trattare è il Real Madrid: il marocchino infatti è stato ceduto in prestito dai blancos per 18 mesi, a luglio 2020 farà ritorno al Santiago Bernabeu (a meno che non arrivi la proroga sui contratti, derivata dall’eventuale slittamento dei campionati nazionali e delle coppe europee) e anche Zinedine Zidane dovrà prendere una decisione in merito. Difficile al momento che il Real Madrid decida di confermarlo nella sua rosa, avendo puntato forte su Eder Militao – che può giocare a destra – e potendo disporre di Dani Carvajal che negli anni si è fatto notare come uno dei migliori interpreti del suo ruolo. Tuttavia le merengues non possono restare con le mani in mano: il contratto di Hakimi scade nel 2021 e, di conseguenza, il rischio è quello di perdere il calciatore ad un prezzo di saldo, non riuscendo a monetizzare la sua ottima stagione. A giocare a favore del Real c’è la concorrenza sul giocatore.

HAKIMI ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, OCCHIO A CHELSEA E PSG

Infatti, come riporta oggi il quotidiano As, per Hakimi potrebbe crearsi la fila: il Chelsea ha già manifestato interesse volendo trovare un terzino destro affidabile (al momento quel ruolo lo copre soprattutto César Azpilicueta, ma a Frank Lampard non dispiacerebbe avere un’alternativa che possa essere una sorta di secondo titolare), mentre il Psg deve eventualmente sostituire Thomas Meunier, che ha recentemente manifestato la sua volontà di rimanere nella capitale francese ma è in scadenza di contratto, e potrebbe non rimanere nella squadra (dipenderà anche dal nuovo allenatore, visto che Thomas Tuchel ha in questo momento le valigie in mano). La Juventus dunque dovrà essere brava a battere la concorrenza sul tempo: con il Real Madrid ci sono altri incroci in ballo perché gli spagnoli puntano forte su Paul Pogba e Harry Kane esattamente come i bianconeri, possibile che visti i buoni rapporti ci si possa accordare su tutte queste questioni e Hakimi potrebbe diventare quasi una contropartita.



