Hakimi alla Juventus?/ Calciomercato, il Real potrebbe venderlo: Paratici attende

Uno degli obiettivi del calciomercato Juventus per la prossima estate potrebbe essere Achraf Hakimi. Grande rivelazione della stagione in corso, l’esterno marocchino (classe ’98) è in prestito al Borussia Dortmund e sta concludendo la sua seconda annata in giallonero. Agli ordini di Lucien Favre gioca prevalentemente come laterale di destra in un centrocampo protetto da una difesa a tre, dunque è abituato a percorrere tutta la fascia ed è soprattutto un fattore in zona gol, sfruttando le corsie aperte dai movimenti ad accentrarsi di Jadon Sancho, Thorgan Hazard o chiunque agisca sulla trequarti. Lo abbiamo visto in Champions League, purtroppo a spese di una squadra italiana: l’Inter sconfitta in rimonta al Signal Iduna Park è stata battuta da una doppietta di Hakimi, che in questa edizione del torneo ha già messo a segno 4 gol. Cresciuto nel Castilla, la squadra satellite del Real Madrid, ha fatto parte della prima squadra delle Merengues nella stagione 2017-2018 vincendo di fatto la Champions League, ma ha giocato davvero poco; il prestito al Borussia Dortmund lo ha definitivamente lanciato e ora il marocchino si prepara a fare rientro al Santiago Bernabeu. Tuttavia, il suo destino potrebbe essere diverso.

HAKIMI ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, PARATICI CI PENSA

Il futuro di Achraf Hakimi infatti potrebbe essere un altro: il Real Madrid potrebbe sfruttare la crescita esponenziale del marocchino per monetizzare, e dunque dopo il rientro alla base potrebbe ascoltare le offerte di calciomercato che perverranno. La Juventus è tra le squadre che possono iscriversi alla corsa per lui: Maurizio Sarri vorrebbe rivoluzionare le corsie esterne e di indizi in tal senso ne abbiamo, dalla notizia che riportavamo ieri circa l’interesse per Alex Telles ed Emerson Palmieri allo scambio – poi sfumato – che a gennaio era già stato imbastito con il Psg, che avrebbe portato Mattia De Sciglio a Parigi e Layvin Kurzawa alla Continassa. Hakimi potrebbe andare a operare come terzino destro e potrebbe alternarsi con Danilo (che sarebbe eventualmente confermato, visto anche l’investimento) riportando così Juan Cuadrado ad un ruolo più offensivo, come già Sarri ha fatto a stagione in corso. Chiaramente la concorrenza su Hakimi sarà folta: può aiutare il fatto che il Borussia Dortmund sia stato eliminato dalla Champions League e dunque la vetrina internazionale sia chiusa per il momento, ma sicuramente l’esterno marocchino ha già fatto ampiamente parlare di sé e si prepara ad un’estate nella quale sarà inevitabilmente protagonista.



