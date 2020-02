Halftime show Super Bowl 2020/ Video: Shakira e Jennifer Lopez incantano

Grande spettacolo, come da copione, durante l’half time show del Super Bowl 2020 tenutosi la scorsa notte. Le due grandi protagoniste dello spettacolo sono state due superstar del panorama mondiale, leggasi Jennifer Lopez da una parte, e Shakira dall’altra. Un’esibizione da urlo, come sottolineato dai critici, e che ha ammaliato il pubblico di Miami e nel contempo i milioni di telespettatori collegati in diretta da ogni angolo della terra. Assieme a JLo e alla moglie del calciatore del Barcellona, Pique, sono saliti sul palco allestito sul rettangolo di gioco, numerosi ballerini (come da copione), ma anche altre stelle come il cantante latino americano J Balvin, autore di numerose hits, il rapper Bad Bunny, ed Emme Rodriguez, figlia della Lopez.

SUPER BOWL 2020 HALFTIME SHOW: L’INGRESSO DA URLO DELLA LOPEZ

L’esibizione è durata poco meno di 15 minuti, e a prendere il via è stata Shakira, che mostrandosi in splendida forma, con un abitino rosso scintillante, ha cantato assieme al pubblico presente i suoi più grandi successi, da “She Wolf” a “Whenever, Whenever”, passando per “Empire” e arrivando fino a “Hip’s Don’t Lie”. L’esibizione della 43enne colombiana è durata circa 6 minuti, dopo di che la natia di Barranquilla ha lasciato posto a Jennifer Lopez, che è entrata invece in scena con un palo da pole dance, a tre metri da terra: un ingresso decisamente da superstar qual è la Jlo. La Lopez si è quindi esibita cantando i suoi più grandi successi, da “Jenny From The Block” a “Get Right”, senza dimenticarsi di “On the Floor” e “Waiting for Tonight”. Alla fine le due cantanti si sono esibite in tandem sulle note delle rispettive hit “Let’s Get Loud” e “Waka Waka”. L’halftime show di ieri è stato accolto in maniera decisamente positiva dalla critica, paragonato a quello storico di Madonna e Lady Gaga del 2017.





