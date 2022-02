Halftime show Super Bowl 2022: la scaletta/ Da Dr Dre ad Eminem passando per Kendrick Lamar

SUPER BOWL 2022, HALFTIME SHOW: CHI SI ESIBISCE?

Il Super Bowl 2022, come ogni anno, regalerà il magico spettacolo dell’halftime show, ovvero, l’evento di metà gara in cui si esibiscono le superstar internazionali. Nel corso della storia Michael Jackson, Madonna e Jennifer Lopez, giusto per citare i primi tre esempi che ci vengono in mente, hanno ravvivato il pubblico amante del football americano, e lo spettacolo si ripeterà anche per l’edizione di quest’anno della finale del campionato NFL. Ma chi ci sarà quest’anno? I nomi sono di altissimo livello, ed è per questo che per un biglietto allo stadio i prezzi partiranno dai 5.000 dollari. Si va da Eminem a Snoop Doog (che però è stato accusato recentemente di molestie sessuali), quindi Mary J. Blige e Kendrick Lamar, con l’aggiunta di Dr. Dre.

Gli organizzatori, come si può notare, hanno deciso di puntare su alcune star del mondo hip hop della west coast, e del resto l’evento si tiene in California… L’halfitme show, come detto sopra, si terrà a metà della partita fra Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals, e durerà all’incirca fra i 10 e i 15 minuti. Non vi è infatti una durata fissa, visto che l’anno scorso The Weeknd si esibì per 12 minuti, mentre due anni fa Jennifer Lopez e Shakira cantarono per 14 minuti.

SUPER BOWL 2022, HALFTIME SHOW: LA POSSIBILE SCALETTA

Non è stata resa nota la scaletta dell’halftime show, me è molto probabile, come scrive Soundsblog.it che il gruppo di artisti si esibirà sulle note di “Still D.R.E.”, pezzo iconico proprio del “dottore”. Di scena quasi sicuramente anche “Nuthin’ but a ‘G’ Thang”, canzone del 1992 dello storico album di Dre “The Chronic”, nonché quella che viene considerata una delle canzoni di hip hop più belle di tutti i tempi.

Eminem dovrebbe invece esibirsi in “Lose yourself” ma anche “My name is”, mentre Mary J Blige sicuramente canterà il suo pezzone “Family Affair”, e Kendrick Lamar “Humble”. Infine ci sarà anche la star della musica country Mickey Guyton con la sua “The Star-Spangled Banner”, nonché la cantante R&B Jhené Aiko che eseguirà “America the Beautiful”.

