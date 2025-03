Halle Bailey è balzata all’attenzione della cronaca internazionale e dei media di tutto il mondo precisamente nel 2023, quando già negli anni precedenti in realtà era già tra le star più promettenti a dispetto della giovane età. Merito del ruolo di Ariel: La Sirenetta nera, colei che ha diviso pubblico, appassionati e critica sulla scelta di avere il ruolo da protagonista nello storico remake. Tralasciando le diatribe – per certi versi ampiamente superate oltre che futili – il nome di Halle Bailey ha attirato l’attenzione anche degli appassionati di gossip e cronaca rosa: ancora oggi c’è chi si chiede, chi è il fidanzato?

Il fidanzato di Halle Bailey – La Sirenetta nera nel ruolo di Ariel nel remake del 2023 – ai tempi della pellicola era il rapper DDG. Uniti dalla passione per la musica hanno incrociato i loro cammini nel 2021; appena due anni dopo e proprio in prossimità dell’uscita del film la giovane attrice e cantante ha dato alla luce il primo figlio della coppia, Halo. Un evento che purtroppo, oltre la gioia del momento, non ha cementato il rapporto dato che circa un anno dopo è arrivata la separazione.

Halle Bailey e la diatriba social con l’ex fidanzato DDG per il figlio Halo mostrato sui social

Ma oggi c’è un nuovo fidanzato nel cuore di Halle Bailey, nota per il ruolo de La Sirenetta Nera? A quanto pare no, anche perchè sono pochi i mesi trascorsi dalla separazione con l’ormai ex fidanzato DDG. La cantante e attrice, particolarmente riservate in generale sui temi che riguardano la sua vita sentimentale, non avrebbe comunque già palesato tra social e media un’eventuale nuova liaison.

Intanto, proprio qualche mese fa il tema della discrezione e della privacy ma non personale bensì in relazione al figlio. Halle Bailey tuonò infatti sui social qualche mese fa contro l’ex fidanzato DDG reo di aver mostrato senza autorizzazione il bambino sui social: “Sono estremamente arrabbiata, mi rattrista soprattutto non essere stata avvisata!”.

