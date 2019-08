Halle Berry, maglietta bagnata “club senza reggiseno”/ Foto hot: “Invecchiare è…”

È un giorno speciale per Halle Berry. La nota attrice, vincitrice di un Oscar, festeggia oggi il suo 53esimo compleanno e lo fa pubblicando uno scatto su Instagram in cui si mostra in tutta la sua bellezza. Nello scatto, infatti, la Berry indossa una maglietta bagnata che lascia intravedere il décolleté con la scritta “NO BRA CLUB”. Si tratta della maglia che supporta il “club delle senza reggiseno”, ovvero delle donne che rifiutano di indossarlo. “Leveled up, Circa ’66”, è la didascalia che accompagna la foto, che ha poi scatenato migliaia di commenti e di auguri dei fan. D’altronde Halle Berry, che vanta 5,4 milioni di follower su Instagram, spesso condivide foto di se stessa e dei suoi allenamenti. L’attrice è un’appassionata di sport e in un recente post ha scritto: “Per me, il cardio è una parte essenziale del mio allenamento, e credo che il mio regime di fitness non sia completo senza! Cardio e salute del cuore possono andare di pari passo”

Halle Berry compie 53 anni: “Invecchiare significa abbracciare se stessi”

Halle Berry compie oggi 53 anni ma mostra la forma fisica di una 20enne. D’altronde è stata proprio la nota attrice a dichiarare “Quando ti senti bene col tuo corpo e l’età che hai, e non stai cercando di essere 10 anni più giovane – se guardi in quel modo, fantastico – ma invecchiare significa abbracciare chi sei e la vita che hai vissuto e la conoscenza e la saggezza che hai acquisito.” L’attrice d’altronde ne è convinta: “quando lo fai, penso che quelle donne abbiano una luce che splende attraverso – e non noti le rughe se ne hanno così tanta, perché quella luce è così potente, e quella fiducia, e quel senso dell’essere , e sapendo chi sei “.





