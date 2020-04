Halle Berry “Pierce Brosnan mi ha salvato la vita”/ “Giravamo una scena di ses*o e..”

Pubblicità

Ospite del Jimmy Fallon’s Show, Halle Berry ha portato alla luce un episodio inedito accaduto sul set col collega Pierce Brosnan. La Bond girl di La Morte Può Attendere ha infatti ammesso di aver rischiato di morire proprio mentre girava una scena. Il tutto è accaduto durante una scena di ses*o in cui la Berry doveva sedurre proprio Brosnan/007 mangiando in maniera sensuale un fico. Peccato che quella che doveva essere una scena di seduzione è diventata invece una scena drammatica quando il fico le è andato di traverso, facendola quasi soffocare. Si è infatti sfiorata la tragedia, come ha raccontato l’attrice: “Stavamo girando questa scena in cui avrei dovuto sedurre Pierce Brosnan mangiando un fico. Alla fine, mi ci sono strozzata.”

Halle Berry salvata da Pierce Brosnan: “Una delle mie persone preferite”

Per fortuna lì al fianco di Halle Berry, pronto a salvarla, c’era proprio Pierce Brosnan. “Lui si è alzato subito e mi ha praticato la manovra di Heimlich. Un momento poco sexy, decisamente poco sexy”, ha raccontato ancora l’attrice. Insomma, un salvatore nel film ma anche nella vita. D’altronde, come ha fatto notare lo stesso Fallon, nessuno ha mai visto James Bond praticare la manovra di Heimlich. A questo punto Halle Berry ha speso parole di grande stima e affetto per il collega e, a questo punto, anche suo salvatore: “Avresti dovuto vederlo. James Bond che conosce la manovra di Heimlich. Brosnan era lì per me e sarà sempre una delle mie persone preferite al mondo”, ha concluso, chiudendo questo particolare capitolo.



