Halloween 2020, auguri!/ Le frasi più belle e divertenti da condividere sui social

Sarà una festa di Halloween “casalinga” vista l’emergenza coronavirus: si sperava di fare meglio, sicuramente, ma i dati sui contagi non hanno lasciato spazio a grandi interpretazioni. Si potrà però festeggiare con amici e parenti augurandosi comunque una giornata divertente per il weekend di Ognissanti. Si può innanzitutto scherzare per non perdere il buonumore e richiamare divertenti aspetti della festa di Halloween: “Ho saputo che per Halloween darai una festa in onore delle streghe… dobbiamo portarti il regalo? Auguri.” “Buon Halloween! Bisogna dire che fra tutte le streghe sei la migliore“. “Sono felice per te oggi: puoi essere finalmente te stesso… evviva i mostri!” E ancora: “Buon Halloween! Mi raccomando: non perdere molto tempo per la maschera… basta un’aggiustata ai capelli e via!” Halloween è infatti la festa del brivido e l’aspetto dei propri amici e parenti può essere l’assist più facile per trovare battute divertenti da condividere sui social o su Whatsapp, magari con una battuta spiritosa.

AUGURI HALLOWEEN 2020, FRASI DA DEDICARE

Ovviamente, non solo le prese in giro ma anche le frasi spiritose possono essere condivise per dedicare un augurio e un momento divertente per un Halloween che, nella maggior parte dei casi, non sarà possibile festeggiare nella notte più spaventosa dell’anno “Dolcetto o scherzetto? Mmm, solo uno scherzo… dimenticavo che sei a dieta!” può essere una frase a tema culinario, ma anche le battute e le freddure possono avere il loro spazio: “Una strega al suo amico scheletro: ‘Che bello, oggi è la nostra festa!’. Lo scheletro: ‘Non sto più nella pelle!‘” E ancora: “È Halloween ed è il momento giusto per tirare fuori tutti i nostri scheletri dall’armadio,” oppure “Non c’è bisogno di aspettare Halloween per vedere delle zucche vuote in giro.” Per chi ama le citazioni colte, non bisogna dimenticare che c’è una poesia dedicata da William Shakespeare dedicata alla ricorrenza: “Fuoco brucia, bolli paiolo.. Occhio di tritone, dito di rana, pelo di nottola, lingua di cane, forca di vipera e punta d’orbetto, zampa di ramarro, ala di gufetto: per una fattura che faccia male, bolli e ribolli brodo infernale!“



