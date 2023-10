Halloween 2023, origini e significato/ Perché è la festa del diavolo e cosa dice la Chiesa

HALLOWEEN 2023, ORIGINI E SIGNIFICATO DELLA FESTA

Una nuova festa di Halloween è arrivata. Come ogni anno, cresce l’attesa per i più piccolini che non vedono l’ora di festeggiare con gli amici, facendo dolcetto o scherzetto in giro per le case del paese, o cucinando dei deliziosi biscottini con mamma e papà. In pochi, però, conoscono le origini di questa festa così misteriosa che, a detta di molti, celebrerebbe l’oscuro. Halloween è una celebrazione tipica della cristianità occidentale e si festeggia in particolar modo nel nel mondo anglofono. Ma cosa succede durante la notte di Halloween? Con il tempo i riti e le usanze associati a questa festa si sono evoluti e oggi includono, nel caso di eventi dedicati ai più piccolini, varie attività che partono già dai giorni precedenti, come intagliare zucche, preparare biscottini, fare dolcetto o scherzetto, partecipare a party in costume o guardare film a tema.

Halloween, però, è una festa che può sfociare anche in altro. In occasione della ricorrenza che celebra gli spiriti e il mondo oscuro, infatti, c’è chi ne approfitta per fare giochi di divinazione, accendere falò o ancora, nei casi più estremi, partecipare a sedute spiritiche. L’esorcista don Aldo Buonaiuto, parlandone a La Verità, aveva spiegato che vari giovani si sono avvicinati all’occulto proprio il 31 ottobre: “Purtroppo ne abbiamo avuti diversi perché il periodo di Halloween, che inizia dalla fine di settembre, è un’occasione per adescare nuovi adepti. Per i satanisti, per gli adoratori del Male, Halloween è la festa più importante, il Capodanno, il compleanno di Lucifero. Nella notte del 31 ottobre, mentre ingenui ragazzi si incontrano per divertirsi innocentemente quanto allegramente in un gioco sociale, gli occultisti compiono riti sacrileghi, profanano cimiteri, compiono messe nere, usano droghe“.

PERCHÉ HALLOWEEN È LA FESTA DEL DIAVOLO

Per la Chiesa, la festa di Halloween esalta lo spiritismo e il mondo invisibile legato alle forze demoniache. Quali sono le origini di questa ricorrenza? Bisogna tornare nell’Europa precristiana e in particolare nelle tradizioni celtiche. Per loro, il 31 ottobre segnava la fine dell’estate e la festività che capitava proprio in questa giornata, era Samhain. Il nome viene dal gaelico antico Samhuinn che indica la conclusione della stagione dei raccolti e l’inizio dell’inverno. In questa notte, secondo la tradizione, le anime dei morti tornavano sulla terra con streghe, demoni e fantasmi. Così, già nel Medioevo le persone indossavano maschere con lo scopo di allontanare la morte attraverso riti propiziatori.

I celti, infatti, si travestivano con maschere, spesso di animali, con l’idea di spaventare gli spiriti malvagi che avrebbero potuto incontrare per la strada. Halloween si è poi sviluppata come una festività pagana, diversa da Ognissanti del 1 novembre e dal giorno dei morti, del 2 novembre. Da alcuni viene considerata una festività legata a Satana. Il presidente dell’Associazione internazionale esorcisti abilitati dalla Santa Sede, ha dichiarato: “Festeggiare Halloween è un rendere osanna al diavolo, il quale, se adorato, anche soltanto per una notte, prova a vantare diritti su una persona. Non meravigliamoci se il mondo sembra andare allo scatafascio e gli studi di psicologi pullulano di bambini insonni, bulli, agitati e ragazzi ossessionati e depressi, potenziali suicidi. I macabri mascheramenti, le invocazioni apparentemente innocue, altro non sono che un tributo al principe di questo mondo: il demonio”.

COSA SIGNIFICA HALLOWEEN PER I CRISTIANI?

Gran parte della Chiesa non vede di buon occhio Halloween, considerata la festa degli spiriti e del demonio. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, ci sono dunque all’interno dei cristiani – e in particolar modo dei cattolici – posizioni nette riguardo la ricorrenza. Per don Aldo Buonaiuto, “analizzando l’impostazione attuale del fenomeno “Halloween”, non esiste in esso nulla di religioso o spirituale. Solo il mondo dell’occultismo lo celebra con i propri rituali come grande momento propiziatorio e – a loro dire – di forti energie malefiche. Se un significato pseudo-religioso c’è, in Halloween, è quindi solo in negativo. In questi ultimi decenni il mondo dell’esoterismo ha trasformato questo avvenimento in un rituale collettivo altamente propagandistico, interessando e coinvolgendo i bambini e i giovani”.

Halloween sarebbe, allora, un’occasione per avvicinare i giovani ad una “cultura di morte”. Il 31 ottobre, dunque, le sette ne approfitterebbero per adescare nuovi adepti e farli aderire alle proprie scuole di pensiero. Un modus operandi che la Chiesa cerca di combattere, invitando i più giovani ad abbracciare attività alternative in questa giornata del 31 ottobre, lasciando invece da parte demoni, spiriti malvagi e diavoli.











