Halloween, auguri e immagini 2020/ Lo Samhain dietro il business: cosa rimane?

Halloween ritorna come ogni anno, con il suo alone di mistero e le polemiche con le diverse culture e religioni. E per Halloween anche Google, come di consueto, si prodiga in un Doodle personalizzato che durerà, con tutta probabilità, addirittura due giorni. E così, dietro al “dolcetto o scherzetto” di stile anglosassone, ecco che dietro ad Halloween spunta una festa pagana di origine celtica, lo Samhain. Festa di fine estate, è comunemente nota anche come Capodanno Celtico. Più propriamente lo Samhain è uno degli 8 momenti della ruota dell’anno delle religioni neopagane. Per il neopaganesimo infatti tutto è ciclico e dipendente dal moto di questi cicli. E così anche il tempo, nella sua unità di misura dell’anno è rappresentato da una ruota che gira e che ha proprio nello Samhain, ovvero in Halloween la sua ultima tappa (dei quattro Sabbat maggiori). Nella dimensione circolare-ciclica del tempo, caratteristica della cultura celtica, Samhain si trovava in un punto fuori dalla dimensione temporale che non apparteneva né all’anno vecchio e neppure al nuovo; in quel momento, il velo che divideva la terra dei vivi con quella dei morti si assottigliava, e i due regni potevano comunicare. Con la cristianizzazione, per coerenza con tutte queste ricorrenze pagane, nel 835 venne istituita da Papa Gregorio III la festa delle reliquie cristiane prima dei santi apostoli, poi di tutti i santi il primo novembre, giorno in cui a Roma si festeggiava San Cesario diacono e martire (santo tutelare degli imperatori romani). Il papa avrebbe deciso di trarne partito per sradicare la superstizione del giorno delle anime; gli imperiali installati sul Palatino gli ricordavano ogni anno, con la festa di San Cesario, lo spettacolo delle loro pratiche semipagane e semicristiane.

Halloween oggi, cosa rimane

Oggi Halloween, nonostante stia recuperando in modo sempre più esplicito le sue origini pagane, si configura essenzialmente come una festa rivolta soprattutto ai bambini, che vengono coinvolti in un clima simile al carnevale, con travestimenti, scherzi e giocattoli a tema horror di tutti i tipi. Proprio per questo Halloween è diventato un volano per l’economia pre natalizia e quest’anno a causa del Covid questo gettito è messo fortemente a rischio, meno che per i colossi della vendita via web. In Italia si era stimato un giro d’affari di 300 milioni di euro almeno 30 euro spesi dagli italiani per addobbare la casa in vista della festa del 1 novembre. Di questi 300 milioni, almeno il 70% è stato speso dai bambini e dai ragazzi con meno di 30 anni, 150 milioni per feste, eventi, locali e ristoranti, 90 milioni per maschere e 45 milioni per i vari gadget a tema. Solo negli Usa, la festa di Halloween ha fruttato lo scorso anno 8,8 miliardi di euro. Profitti che non sono minimamente pronosticabili quest’anno, che sembra per certi versi vedere la morte perfino di Halloween.





