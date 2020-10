HALLOWEEN HAVOC 2020/ Wrestling WWE, info streaming video tv: che brividi ad NXT!

Il wrestling in scena ad NXT avrà un sapore decisamente vintage con il ritorno di Halloween Havoc 2020 nella notte italiana tra mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre. In occasione della celebre fesitività prevista per la notte del 31 ottobre, la WWE ha deciso di riesumare uno degli show più particolari tenuti nel recente passato visto che Halloween Havoc era infatti un pay-per-view andato in onda tra il 1989 ed il 2000 prodotto dalla NWA prima e dalla World Championship Wrestling (WCW) poi. Sin dalla sua prima edizione questo tipo di evento ha visto protagonisti delle leggende come Sting, Ric Flair ed Arn Anderson ed ora gli atleti del brand oronero potranno averne un assaggio a loro volta. In questa puntata speciale, presentata dalla wrestler Shotzi Blackheart, al Capitol Wrestling Center di Orlando in Florida la coppia composta da Johnny Gargano e Candice LeRae andrà a caccia dell’NXT North American Championship e dell’NXT Women’s Championship contro i campioni Damien Priest ed Io Shirai ma le stipulazioni dei loro match verranno decise con la formula del “Spin the wheel, make a deal”, ovvero tramite una sorta di ruota della sfortuna su cui sono indicate varie tipologie di incontro tra cui il famigerato “Casket match” tanto caro all’Undertaker. Da non perdere la sfida tra Rhea Ripley e Raquel Gonzalez così come l’Haunted House of Terror match fra Cameron Grimes e Dexter Lumis.

NXT HALLOWEEN HAVOC 2020: INFO STREAMING VIDEO E TV

Lo show di NXT Halloween Havoc 2020 andrà in onda negli Stati Uniti su USA Network nella notte italiana tra mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre. In Italia sarà disponibile On Demand su Dplay Plus nella giornata di giovedì 29 ottobre in lingua originale e verrà riproposto in chiaro su Dmax (canale 52 del digitale terrestre) sia in prima tv sabato sabato 7 che in replica domenica 8 ottobre, rispettivamente dopo le trasmissioni di RAW e prima di quelle di Smackdown Live, con il commento in italiano. L’episodio sarà ovviamente disponibile anche tramite il servizio in streaming WWE Network, la piattaforma ufficiale della compagnia di Stamford. Ricordiamo infine che, dopo l’addio a Sky seguito a Backlash 2020, è possibile trovare il meglio della WWE su Dplay Plus, il servizio on demand del gruppo Discovery che ripropone le puntate dei vari brand in chiaro in differita su Dmax.

SPIN THE WHEEL, MAKE A DEAL!

Il ritorno di Halloween Havoc 2020 grazie ad NXT segna anche la ricomparsa della stipulazione dello “Spin the wheel, make a deal!” per i due incontri titolati fra Damien Priest e Johnny Gargano e tra Io Shirai e Candice LeRae. I lottatori verranno quindi chiamati a girare una ruota su cui sono indicati diversi tipi di incontro e nello specifico quest’anno la scelta verrà effettuata tra: Coal Miner’s (Glove on a Pole) Match, Trick Or Street Fight, Blindfold Match, Casket Match, Chamber Of Horrors Match, Biker’s Chain Match, Buried Alive Match, Devil’s Playground Match, Boiler Room Brawl, Shotzi’s Choice e Weapon’s Wild Match. Il detentore dell’NXT North American Championship Damien Priest ha già dimostrato di poter difendere il suo titolo dagli assalti di avversari molto agguerriti come lo stesso Gargano, sconfitto nell’ultimo pay-per-view Takeover. Discorso molto simile pure per le donne, visto che la campionessa di NXT Io Shirai cercherà di prolungare il suo regno respingendo l’assalto di Candice LeRae. La moglie di Gargano ha conquistato un’altra possibilità per mettere le mani sulla cintura sebbene la giapponese non abbia alcuna intenzione di lasciarsela sfuggire. L’esito finale appare in qualche modo scontato ma le particolari stipulazioni che potrebbero caratterizzare i due match potrebbero anche ribaltare la situazione regalando il successo ad almeno uno dei due contendenti.

HAUNTED HOUSE OF TERROR E GLI ALTRI INCONTRI

Nel corso della puntata speciale di NXT Halloween Havoc 2020 due giovani talenti come Cameron Grimes e Dexter Lumis potrebbero rubare la scena ad atleti più quotati nel loro Haunted House of Terror match. I due lottatori sembrano aver iniziato una faida da alcune settimane che si è inasprita irreversibilmente per colpa dell’interferenza causata da Grimes nel match tra il campione nordamericano Damien Priest e proprio Lumis, con quest’ultimo uscito appunto sconfitto per il colpo irregolare subito. Ora Dexter, che pare ricordare proprio il famoso serial-killer dell’omonima serie tv per il suo atteggiamento all’interno e fuori dal ring, è a caccia di Cameron Grimes ed un luogo chiuso come quello che li aspetta potrebbe essere il posto ideale per attuare la sua vendetta. Il wrestling femminile sarà inoltre protagonista non soltanto con il match valido per l’NXT Women’s Championship della Shirai. Gli appassionati potranno infatti assistere ad una sfida a lungo attesa che vedrà opporsi Rhea Ripley e Raquel Gonzalez, due delle atlete più forti e promettenti di tutta la WWE. La neozelandese, soprannominata “The Nightmare” e quindi “l’Incubo”, progetta di dominare l’avversaria messicana che abbiamo visto al fianco di Dakota Kai negli ultimi mesi. Apparsa ad NXT anche lo scorso mercoledì, la Gonzalez ha malmenato senza freni Kacey Catanzaro, Xia Li e pure Kayden Carter lanciando un messaggio diretto alla Ripley rinominandosi “La Diabla”. Tutto è pronto per scoprire dunque chi sarà effettivamente la migliore tra queste due forze della natura. Al fine di arricchire la card della serata, il general manager William Regal ha infine dato il via libera per l’incontro tra il campione della divisione Cruiserweight Santos Escobar e Jake Atlas, prolungando le ostilità che coinvolgono il Legado del Fantasma di Escobar ed il gruppo composto da Atlas, Adonis ed Isaiah “Swerve” Scott, senza tuttavia mettere in palio l’NXT Cruiserweight Championship del messicano.



