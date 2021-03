Halloween/ Video, su Italia 1 il film con Jamie Lee Curtis (oggi, 3 marzo)

Halloween va in onda alle ore 21.20 di oggi, 3 marzo, su Italia 1. Il film, diretto da David Gordon Green, vede la partecipazione di Jamie Lee Curtis e di Andi Matichak. La pellicola si configura a tutti gli effetti come un prosieguo del filone narrativo creato da John Carpenter, in cui continua la lotta tra Michael Myers e Laurie Strode: il celebre serial killer, infatti, è deciso più che mai a porre fine alla vita di Laurie, la quale fu l’unica a scampare dalla carneficina attuata ormai quarant’anni prima da parte di Myers. Le musiche del film sono state composte da John Carpenter, che in questa pellicola offre il suo contributo speciale anche in qualità di produttore esecutivo per la produzione di questa pellicola che si configura quasi come la fine di un’avventura horror cominciata quarant’anni prima, nel lontano 1978.

Halloween, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Halloween. Il serial killer spietato Michael Myers sta per essere finalmente trasferito in un carcere di massima sicurezza. Tuttavia, non è ancora intenzionato a raccontare gli eventi e le motivazioni che lo portarono a massacrare tutti quegli innocenti ben quarant’anni prima. Nel frattempo, due reporter si stanno occupando del caso di Myers, recandosi dunque presso l’unica sopravvissuta che quarant’anni prima scampò alla furia omicida di Myers: Laruie Strode. Tuttavia, lei non è intenzionata a rilasciare nessun tipo di intervista, poiché vive nel costante terrore che in realtà Michael Myers possa tornare e concludere così il lavoro che aveva cominciato ben quarant’anni prima.

Un giorno, il veicolo che si occupa di trasportare i detenuti viene coinvolto in un incidente: nel caos generale, Myers approfitta per scappare e per cominciare una nuova carneficina. Venuta a conoscenza della situazione drammatica, Laurie decide di mettere al sicuro sua figlia e sua nipote: i suoi amici, infatti, sono già stati uccisi da Myers. Si apre così una vera e propria reciproca caccia all’uomo, dove Laurie ha ormai studiato un piano per porre definitivamente fine alla vita di Michael Myers dopo ben quarant’anni dall’inizio dell’incubo che vide la morte di moltissimi innocenti a causa di una furia omicida mai del tutto chiarita.

