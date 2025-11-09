Si complica la trattativa per la liberazione dei miliziani di Hamas bloccati a Rafah: Israele vuole le loro armi, ma in cambio potrebbe ottenere un ostaggio

Sembra complicarsi (ma anche con una luce di speranza) la situazione a Rafah, città di Gaza in un’area ancora sotto il controllo di Israele nella quale si starebbero concentrando – da un lato – gli sforzi di Hamas per recuperare gli ultimi cinque corpi degli ostaggi attesi da Israele e – dall’altro lato – le operazioni dell’IDF per individuare gli ultimi miliziani che non sono intenzionati a deporre le loro armi: proprio nei tunnel sotto la città si troverebbero attualmente circa 200 miliziani bloccati, al centro di uno scontro diplomatico tra le due fazioni e gli USA.

Hamas, "Italia base per finanziare attentati in Europa"/ Dai fondi neri alla propaganda: la rete terroristica

Partendo proprio da questa notizia, è utile ricordare che la ragione per cui i miliziani palestinesi di trovino nei tunnel di Rafah è ignota: sappiamo, però, per certo che si tratterebbe di circa 150 o 200 soldati della brigata Ezzedin al-Qassam ai quali è impedita l’uscita a causa della presenza delle truppe dell’IDF che non garantirebbero loro la possibilità di raggiungere un’altra area di Gaza che non sia sotto il controllo di Israele.

MEDIO ORIENTE/ Così lo spregiudicato Netanyahu aiuta gli Usa a controllare i Paesi arabi

Inizialmente la mediazione per far uscire i miliziani si era concentrata sulla possibilità – mediata anche con l’aiuto degli Stati Uniti – che deponessero le armi per ottenere una sorta di amnistia e raggiungere liberamente le aree “libere” di Gaza: una proposta che, però, ha incappato nella forma opposizione di Israele – e in particolare di Netanyahu e delle france estremiste del suo governo – e degli stessi miliziani di Hamas, non ancora disposti a deporre le armi prima che sia formalizzato il secondo step della pace statunitense.

Rafah: nelle trattative per i miliziani di Hamas bloccati entra anche il corpo dell’ostaggio Hadar Goldin

È in questo complesso scenario che si inserisce, ora, il tema dei corpi degli ultimi ostaggi non ancora consegnati da Hamas: si tratterebbe in totale di cinque persone, tra cui anche il soldato Hadar Goldin rapito e ucciso dai miliziani palestinesi durante il conflitto del 2014 (da oltre 4mila giorni bloccato a Gaza) e mai restituito a Tel Aviv e il cui corpo solamente in questi giorni – apparentemente ieri – sarebbe stato trovato dai miliziani proprio a Rafah, come testimonierebbe un video del ritrovamento nel quale (però) non si vede mai il corpo vero e proprio ma solo un sacco di plastica per cadaveri con il suo nome appuntato sopra.

Abu Mazen "Israele si fermi, dialogo unica via per la pace"/ "Ue, Italia, Vaticano garanti morali e politici"

Stando a un’indiscrezione lanciata da Channel 12, proprio il corpo di Goldin potrebbe entrare a pieno titolo (al punto che, peraltro, l’avrebbe già fatto) nelle trattative per la liberazione dei miliziani intrappolati a Rafah: l’ipotesi sarebbe quella di consegnare il corpo per ottenere una lascia passare affinché i miliziani possano raggiungere liberamente le aree di Gaza sotto il loro controllo, ma non ci sono ancora conferme ufficiali della formulazione di un accordo vero e proprio.

Secondo Israele, infatti, la consegna dovrebbe far parte del più ampio piano per arrivare alla pace a Gaza accusando i palestinesi di star violando gli accordi presi e gli stessi miliziani di Hamas della brigata intrappolata hanno dichiarato che nella loro dottrina militare “non c’è posto per (..) la resa o la consegna al nemico”: la consegna del corpo, però, dovrebbe essere attesa attorno alle 14 di oggi e a qual punto potremo sapere il destino dei miliziani intrappolati a Rafah.