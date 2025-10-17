Secondo alcune analisi delle cellule di Hamas si sono infiltrate anche in Europa, tra Italia e Germania: l'obbiettivo è colpire la comunità ebraica

Sembra – potenzialmente – destinata a raggiungere anche il suolo europeo la guerra “santa” di Hamas contro i sionisti, tanto che l’intelligence tedesca ritiene che da diversi anni a questa parte i miliziani palestinesi siano riusciti a infiltrarsi sul suolo europeo con obbiettivi che allo stato attuale risultano essere del tutto incerti: un allarme – quello delle infiltrazioni di Hamas in Europa – che ci riguarda da vicino perché secondo gli 007 di Berlino attualmente i miliziani sarebbero presenti soprattutto in Italia e – appunto – in Germania.

Hamas anche in Italia: allarme intelligence e procure d'Europa/ "Sono in migliaia, scoperte diverse cellule"

A lanciare l’allarme sulle infiltrazioni di Hamas nel Vecchio continente è stato soprattutto uno studio condotto dal ricercatore americano Matthew Levitt che ha messo in ordine i tantissimi fascicoli di un’indagine europea che si è conclusa nel 2023: secondo i fascicoli, esisterebbero in Europa almeno sette membri di alto livello dei miliziani palestinesi, incaricati di occuparsi di non meglio precisate “operazioni estere”.

PUT YOUR SOUL ON YOUR HAND AND WALK/ La grande intuizione nel film di Sepideh Farsi

Secondo le carte del processo, lo scopo degli infiltrati di Hamas sarebbe quello di compiere attacchi e attentati contro la comunità ebraica estendendo – appunto – la guerra “santa” contro il sionismo; mentre oltre all’Italia e alla Germania, si ipotizza che agenti di Hamas si trovino attualmente anche in Finlandia, in Norvegia, nei Paesi Bassi e in Danimarca, quest’ultimo paese da cui sono state lanciate le operazioni estere dei miliziani.

Hamas continua a seminare terrore a Gaza: Trump minaccia di intervenire militarmente nella Striscia

Insomma, pur con un certo alone di mistero e dubbi, sembra che alcune cellule di Hamas abbiano raggiunto l’Europa e siano pronte a colpire, potenzialmente – ma forse non solo – obbiettivi ebraici; mentre sembra che non sia migliore la situazione a Gaza dopo che Israele ha ritirato (in accordo con il piano di pace proposto da Trump) i suoi militari permettendo ai miliziani palestinesi di tornare a esercitare il loro potere all’interno della Striscia.

GAZA/ Da Hamas alla destra israeliana, 10 lezioni della guerra e il compito che spetta agli Usa

Secondo delle stime – che comunque sono da imputare a Israele, pertanto forse da leggere anche in chiave propagandistica – attualmente sarebbero più di 300 i palestinesi uccisi da Hamas perché considerati (per una ragione o un’altra) oppositori e amici di Israele: una situazione – e qui torniamo alla propaganda citata prima, fermo restando che Netanyahu ha già precisato di voler concludere la sua operazione a Gaza – che ha stimolato anche la reazione degli USA con Trump che ha minacciato di “entrare [a Gaza] e ucciderli”.

Nel frattempo, sembra restare ancora del tutto aperta la partiti dalla pace mediata dallo stesso Trump con Hamas che starebbe tergiversando nel suo impegno a consegnare gli ostaggi: quelli vivi, infatti, sono tornati in Israele ma restano ancora 19 salme nelle mani dei miliziani palestinesi; con l’ipotesi che verranno usate come possibile oggetto di scambio quando verrà l’ora di discutere sulla consegna delle armi e sulla smilitarizzazione della Striscia.